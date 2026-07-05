快筆記！　勞退何時一次領最划算

▲勞保局每日公布國內委託經營投資淨值，雖非全部勞退基金，但可作為觀察未來收益率的重要參考指標。（圖為本刊資料照）



圖文／鏡週刊

當月勞退基金的官方績效必須等2個月後才會公布，因此不少準退休族想知道，究竟要怎麼領才能領最大？其實，勞保局每天都會公布勞退基金國內委託經營投資淨值，可做為民眾觀察基金績效變化的依據。雖然這項數據並非完整勞退基金報酬，但由於占整體投資相當重要的一部分，因此對於判斷未來收益率，具有相當高的參考價值。

由於勞退基金績效公布具有約2個月時間差，因此正式收益率公布前，市場始終存在資訊空窗期。不過，勞保局每天都會公布前一天委託國內投資帳戶的淨值變化，讓民眾有機會提前掌握基金操作方向。

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最簡單的方法，就是比較同一個月份月初與月底的淨值。如果月底淨值高於月初，通常代表該月份國內投資部位整體有正報酬，未來正式公布的收益率高於前一期的機率提高；若月底淨值下降，則代表當月投資績效偏弱，下一次公布的收益率可能持平甚至下滑。

以今年6月為例，由於台股波動加劇，若比較6月底與月初的淨值，可以發現並未明顯走高，反映國內股票投資表現受到市場震盪影響，因此，可以合理推估未來公布的6月收益率並不會有太驚喜的表現。

不過，這項每日公布的資料並不是整體勞退基金，而是委託國內投資的部分。目前新制勞退基金規模約8兆元，其中委託國內投資占不到2兆元，雖然部位偏小，但因與整體市場是正相關，因此具有參考價值。

對準備一次請領退休金的人來說，不妨在每月底觀察最新淨值變化，再搭配勞退基金正式績效公布時程進行判斷。如果月底淨值沒有明顯優於月初，代表未來一、兩個月公告的新收益率未必更高，此時若已符合請領資格，或許不必再一味等待；反之，若淨值持續攀升，則可視自身資金需求，評估是否等待下一次收益率公布後再提出申請，以提高退休金一次領的金額。



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