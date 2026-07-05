獨／國泰金25年大危機　蔡家小王子家廟求轉運

▲國泰世華銀代理董事長蔡宗翰自家家廟獻花。（圖／記者陳瑩欣攝，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

國泰金（2882）成立25年，罕見陷入重大治理危機。前國泰世華銀行董事長、國泰投信前董事郭明鑑，因兼任世芯-KY（3661）獨立董事，引爆利益衝突爭議，導致國泰投信8檔基金踩到關係人交易紅線，相關補償與全權委託帳戶損失合計逼近10億元。風暴持續擴大之際，《ETtoday》直擊蔡家位於台北市安東街的家廟福佑宮，桌上出現由國泰金董事長蔡宏圖長子、國泰世華銀代理董事長蔡宗翰署名敬獻的祈福花籃，題字寫著「神威顯赫 叩謝神恩」，在敏感時機格外引人注目。

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郭明鑑兼職爭議一路延燒，不僅引發國泰大股東蔡鎮宇怒奔郭明鑑辦公室，雙方爆發肢體衝突，也讓主管機關高度關注。金管會隨後證實，已兵分6路對國泰金展開金融查核。這也是國泰金成立25年來，首度因專業經理人利益衝突事件，面臨大規模信任與治理考驗。

據了解，蔡宗翰署名敬獻的花籃，就放在蔡宏圖與長兄蔡政達、三弟蔡鎮宇題字匾額前方，送達時間不到2個禮拜。花籃上寫著「神威顯赫 叩謝神恩」，由於近期並非土地公聖誕或得道日，卻在國泰金深陷郭明鑑風暴之際出現祈福花籃，也讓外界聯想蔡家力拚挺過這波危機的意味。

事實上，郭明鑑並非第一次「完全斷開」國泰金集團。郭明鑑自2007年6月出任國泰金獨立董事，任期一路到2016年，長達9年。當時他也曾一口氣辭去國泰金、國泰世華銀、國壽、國泰證券、國泰世紀產險獨董，以及國泰金審計委員會、薪酬委員會委員等職務。不過隔年郭明鑑又回鍋，接任國泰世華銀董事長，直到2026年6月25日才辭去國泰世華銀董座。

世芯-KY重大訊息未提「國泰投信」

此次事件之所以引爆重大危機，關鍵在於郭明鑑自2023年7月18日起接任國泰投信董事，之後又在2025年5月29日兼任世芯-KY獨立董事。國泰金總經理李長庚日前指出，「投信沒有接到他通知擔任世芯-KY獨立董事的消息」，成為整起風暴最大爭點。

根據世芯-KY發布的重大訊息揭露，新董事會成員名單中，明確列出「獨立董事：郭明鑑（國泰世華銀行董事長）」，並將郭明鑑列為審計委員會、提名委員會召集人。不過，相關重大訊息中並未提及郭明鑑同時兼任國泰投信董事。

由於國泰金旗下子公司之間資訊未能即時互通，國泰投信因此有8檔基金觸及關係人利益迴避紅線，必須及時停止交易。這也導致部分部位提前獲利了結，造成投資人損失；加上淨值更正前多給出的利益價差，相關成本全由國泰投信承擔。若再加上後續主管機關可能裁罰，全案「學費」預估將超過10億元。

會計帳認列將分年執行

據指出，國泰投信至今仍在為後續清帳收尾，並依「從優補償原則」辦理受益人補償，補償金額約4.9億元；若再加計全權委託帳戶損失約4.54億元，整體金額已逼近10億元。其中約有一半金額，已先在2025年財報中提列揭露。

不過，針對8檔基金「已撥付之受益權單位數或已溢付之贖回款價金仍維持不變，由本公司負擔不予追回」一事，究竟將對公司帶來多少實際損失，國泰投信表示仍待進一步精算。

會計圈主管指出，國泰金2025年財報已可看到部分損失提列，估計後續帳列將在2026年、2027年陸續消化。只是這起風暴不僅影響國泰投信逾5萬名投資人，也因國泰投信上繳母公司國泰金的業績縮水，連帶牽動約40萬名國泰金股民權益。至於最終責任歸屬、能否求償，仍須等待金管會後續追查結果。