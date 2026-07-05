統一發票驚人威力！一句「有中獎嗎」成鐵證　法院判賠50萬





▲統一發票示意照，非指當事發票。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

統一發票不只可以對獎，還可能成為法庭上的關鍵證據。稅務人員透露，台北地方法院日前審理一起損害賠償民事糾紛時，原告提出配偶與第三人的LINE對話截圖，內容涉及一張台北市大同區飯店住宿發票。其中一句「好便宜喔，有中獎嗎？」被法院認定足以佐證雙方曾有共同住宿情形，最後判賠50萬元。

稅務人員指出，該張統一發票開立日期為2024年10月7日，屬於2024年9、10月期統一發票；該期中獎號碼已於2024年11月25日開出，領獎期限也已屆滿。換言之，即使發票真的中獎，也早已不能領獎，但這筆住宿消費紀錄在訴訟中仍可作為舉證資料之一。

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由於當事人將統一發票消費截圖傳給第三人，對方未否認共同消費事實，反而回應「好便宜喔，有中獎嗎？」因此成為法庭採認的佐證之一，也凸顯統一發票在消費足跡上的舉證威力。

「凡走過，必留下痕跡。」稅務人員表示，統一發票原本是稅務機關掌握營業人銷售額、企業記帳及報稅情形的重要依據，如今也凸顯消費紀錄在民事案件中的證明效果。統一發票紀錄包含消費時間、店家資訊、交易金額等資料，若搭配LINE對話、付款紀錄或其他佐證，往往能還原特定消費場景。因此，發票除了兌獎功能，也可能在稅務查核、民事求償等情境中成為關鍵證據。

國稅局查稅飯店毛巾、水電費都揪出

一名曾任職國稅局的財會專家透露，國稅局過去也常針對汽車旅館、旅宿業等現金交易比例較高、個人消費者較少索取發票的行業進行專案查稅，目的就是防堵業者短漏開發票、漏報銷售額。

稅務人員說明，查核住宿業並不只看業者有沒有開立統一發票，還會比對實際營業狀況，包括毛巾洗滌數量、水電費支出、電話訂房紀錄、住房率與營收申報資料等。透過多項資料交叉勾稽，就能判斷業者申報銷售額是否合理。

換言之，一張看似普通的統一發票，背後代表的是一筆可追溯的交易紀錄。對企業來說，發票是誠實記帳與報稅的基礎；對民眾而言，發票除了可對獎，也可能在消費爭議、民事訴訟中發揮舉證效果。

稅務人員提醒，無論是營業人或消費者，都不應輕忽統一發票留下的紀錄。尤其在電子發票普及後，消費軌跡更容易被保存與追溯，業者若心存僥倖短開、漏開發票，不只可能面臨補稅與罰鍰，也可能在其他法律爭議中成為被檢視的關鍵資料。