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再找找！4張1千萬、3張200萬發票沒人領　明到期就充公

115年1-2月期統一發票仍有4張1000萬元特別獎未領獎。（示意圖／黃耀徵攝）

▲115年1-2月期統一發票仍有4張1000萬元特別獎未領獎。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

115年1-2月期統一發票領獎期限只到明天（7月6日）截止，目前仍有4張1000萬元特別獎、3張200萬特獎以及7張雲端發票100萬元專屬獎沒人領，若未於明天營業時間內兌領，獎金將會全數充公，提醒民眾抓緊機會。

●1000萬元特別獎：中獎號碼為「87510041」

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1、台北市中正區中山南路7號1樓（7-ELEVEn）花費39元

2、台北市萬華區峨眉街47號1至3樓（美觀園）花費1579元

3、新北市土城區金城路3段54號1樓及地下1樓（麥當勞土城金城店）花費2元

4、桃園市龜山區興華二街23號旁（永豐停車場）停車費80元

●200萬元特獎：中獎號碼為「32220522」

1、高雄市三民區察哈爾一街148號1樓（7-ELEVEn）買菸品花費190元

2、高雄市左營區站前北路1號1、2、3、4樓（Global Mall樺達奶茶）花費61元

3、高雄市仁武區仁雄路86之42號1樓（可不可熟成茶行KEBUKE）花費45元

●100萬元雲端發票專屬獎

1、台北市信義區Google Play應用程式90元

2、台北市信義區App Store訂閱費180元

3、台北市信義區忠孝東路4段555號14樓，Foodpanda外送費27元

4、台北市信義區忠孝東路4段555號17樓，蝦皮購物1286元

5、台北市內湖區瑞光路468號5樓，遠傳電信電信費799元

6、桃園市桃園區中山路291號，台灣自來水公司水費274元

7、高雄市苓雅區五福一路40號（麥當勞）花費204元

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