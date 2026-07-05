今年績優船舶運送業10家公司入列　長榮、陽明與萬海所獲獎項最多

▲今年績優船舶運送業獲得獎項最多的依舊是貨櫃三雄，圖為去年頒獎典禮上交通部長陳世凱(左二)與獲營運績優獎的三家代表合影，左一為當時的陽明海運業務長李明輝(今年2月已升任總經理)，右二為長榮海運董事長張衍義、右一為萬海航運協理朱翰鵬。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

第72屆航海節慶祝大會將於本月10日在張榮發基金會國際會議廳舉行，表揚績優船舶運送業、海運有功人員、模範航港從業人員、模範船長、模範海員、羽球及攝影優勝人員等。今年績優船舶運送業10個獎項當中，長榮海運獲得8項、陽明海運與萬海航運各獲得6項。

交通部核定的名單，國際航線有8家公司獲獎，國內航線則有2家獲獎，獎項包括年度營運總收入、發展港口營運、擴建船隊、接受海事院校學生上船實習、協助疏運及救災措施、發展綠色航運、接受實(見)習生上船實習、支持海事訓練師資、訓練設備及產學合作等面向。

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長榮海運114年度營運總收入為3790.69億元，名列第1，在國內港口貨物裝卸年度成長率名列第3，接受國內海事院校學生上船實習人數及總天數名列第1名，發展綠色航運、接受實(見)習生上船實習人數及總天數第3名。

陽明海運年度營運總收入為新台幣1635.58億元，排名第2。陽明在接受國內海事院校學生上船實習人數與中鋼運通並列第3名外，在發展綠色航運、接受實(見)習生上船實習人數及總天數名列第2。

萬海航運年度營運總收入為新台幣1403.53億元，列名第3。在擴建船隊部分名列第1，接受國內海事院校學生上船實習總天數第3名、發展綠色航運、接受實(見)習生上船實習人數及總天數名列第1名。

另裕民航運、台塑海運、中鋼運通、光明海運及金保順海業都有獲獎。其中，裕民航運以國內港口貨物裝卸年度成長率29.1%名列第1，並因「亞泥九號」更新船舶設備、接受海事院校學生上船實習人數及總天數第2名、發展綠色航運及產學合作等項目，共有5項獲獎。

中鋼運通接受國內海事院校學生上船實習人數與陽明並列第3名、發展綠色航運、支持海事訓練師資第2名及產學合作等5項獲獎；台塑海運則在支持海事訓練師資項目名列第3，光明海運在國內港口貨物裝卸年度成長率名列第2，並列入發展綠色航運項目，金保順海業則獲擴建船隊及發展綠色航運等獎項。國內航線部分，金廈海運及百麗航運分別因協助離島疏運入選「協助疏運措施績優」獲獎。

海運有功人員由中國航運總經理戴聖堅獲得，模範航港從業人員由陽明海運總經理李明輝、航政司技正劉雅宜、港務公司管理室風電科資深事務員宋浚賢、中鋼運通協理宋宜儒、萬泰物流資深經理張曉鈴等45人獲獎。

模範船長獲獎人員包括陽明海運覃異德、裕民航運劉明德、萬海航運韋俊如與張榮升、新興航運柯俞宇。模範海員18人包括四維航業劉家豪、萬海航運林雨隆、裕民航運陳又銘等。