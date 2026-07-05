三星、SK海力士撐起半個韓股！槓桿ETF爆量　韓國央行坐不住

▲南韓股市。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／台北報導

AI熱潮點燃南韓半導體股，三星電子、SK海力士成為資金追逐焦點，兩檔股票市值與交易量快速膨脹，幾乎撐起半個韓股市場。隨著連結兩大龍頭的單一個股槓桿ETF交易升溫，韓國央行也罕見示警，相關商品可能加劇市場集中、放大股價波動，讓散戶投資風險升高。

根據《韓聯社》、《彭博社》等媒體報導，韓國央行在提交給國民力量黨議員朴成訓的書面答覆中指出，目前三星電子與SK海力士在南韓股市的市值與交易規模占比已超過一半；在此情況下，單一個股槓桿ETF投資若持續擴大，可能進一步加劇資金集中現象。

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韓國央行表示，近期半導體產業受AI需求推升，企業獲利與市場期待同步升溫，南韓股市資金明顯湧向少數大型科技股。若連結三星電子、SK海力士的槓桿ETF規模擴大，資金將更容易隨產業消息、企業展望或市場預期快速進出，進一步形成單一方向交易。

數據顯示，三星電子與SK海力士在南韓有價證券市場的合計市值占比，已從去年底的36.1%升至近期的55.3%；交易金額占比更從27.9%大幅拉高至63.5%。換言之，兩大半導體龍頭不只主導指數漲跌，也牽動整體市場成交熱度。

韓國央行示警，若股價進入修正，槓桿ETF不只可能讓散戶投資人損失擴大，也可能因贖回增加、基金部位再平衡等操作，進一步放大股價波動。尤其槓桿ETF通常需要每日調整部位，搭配現貨、期貨套利交易，市場震盪時容易形成助漲助跌效果。

外界也注意到，韓國央行對單一個股槓桿ETF的態度在短短約10天內明顯轉向。韓國央行上月24日發布金融穩定報告時，仍認為相關商品有助縮小與海外上市ETF之間的監管落差，防止國內資金外流，並吸引海外資金流入；當時也提到，考量標的資產市值與交易占比，對市場影響有限。

不過，隨著三星電子、SK海力士交易熱度持續升溫，韓國央行最新警告層級明顯拉高，並表示將強化單一個股槓桿ETF對股市與金融系統影響的監測與檢查，同時與相關主管機關密切協商應對方案。

南韓金融監督院先前也已表態憂心。金融監督院長李燦珍上月在記者會中罕見表示，自己反省當初是否應該阻止相關ETF上市，並認為這類商品將資金從海外拉回南韓市場的效果有限，但副作用相當明顯。

市場人士認為，單一個股槓桿ETF未必是南韓股市波動的主因，但會成為行情過熱時的「放大器」。當三星電子、SK海力士持續上漲，槓桿資金會推升追價動能；一旦半導體股降溫，散戶若持續攤平或面臨贖回壓力，虧損也可能被進一步放大。

這波警訊也值得台灣投資人留意。AI題材同樣帶動台股科技股與相關ETF人氣升溫，市場已從「有AI題材就漲」逐漸進入「有業績、有訂單、有現金流才撐得住」階段。槓桿商品雖能放大報酬，但同時也會放大虧損與波動，並不適合只看熱門題材就追高的投資人。

隨著AI投資熱潮進入下半場，三星電子、SK海力士能否延續漲勢，將牽動南韓股市後續表現。韓國央行這次出手示警，也代表監管單位開始正視AI行情背後的槓桿風險，以及散戶資金過度集中可能引發的金融穩定問題。