鴻海營收寫3項紀錄　預告Q3靠AI加溫

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）
記者陳瑩欣／台北報導
鴻海（2317）AI伺服器拉貨動能強勁，6月營收、第2季營收與上半年營收同步寫下歷年同期新高，繳出3項紀錄。展望第3季，鴻海預期AI機櫃將保持成長趨勢，加上ICT（資通訊）產品進入下半年旺季，整體營運將逐漸加溫，第三季可望呈現季增、年增表現。
鴻海公布2026年6月營收為新台幣8217.63億元，月減4.38%、年增52.11%；若以美元計價，月減約4.5%、年增約45.4%，改寫歷年同期新高，歷年次高為2025年6月營收5402億元。
第2季營收方面，鴻海第2季營收達2兆5133億元，季增18.02%、年增39.83%；若以美元計價，季增約17.6%、年增約39.2%，同樣創下歷年同期新高，前次高為2025年第2季營收1兆7973億元。
累計今年前6月，鴻海營收達4兆6429億元，年增34.99%；若以美元計價，年增約37.3%，也寫下歷年同期新高，前次高為2025年前6月營收3兆4395億元。
從6月各產品線來看，鴻海表示，「元件及其他產品類別」、「雲端網路產品類別」與上月相比約略持平；「消費智能產品類別」、「電腦終端產品類別」則月對月略為衰退。
若與去年同期相比，鴻海6月四大產品線全面強勁成長。其中，「雲端網路產品類別」受惠AI產品拉貨動能強勁，年對年強勁成長；「元件及其他產品類別」則受惠主要業務相關零組件與其他收入出貨增加，年對年強勁成長。
「消費智能產品類別」受惠拉貨動能較佳，年對年強勁成長；「電腦終端產品類別」則因新品拉貨動能及物料上漲帶動售價提高，年對年也呈強勁成長。
第2季各產品類別方面，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」均較去年同期強勁成長，「消費智能產品類別」也呈顯著成長。其中，雲端網路產品受AI雲端產品拉貨帶動，成為推升營收的重要動能。
累計上半年表現來看，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」較去年同期強勁成長，「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」則呈顯著成長，顯示AI伺服器、雲端產品與相關零組件需求仍是鴻海營運成長主軸。
展望第3季，鴻海表示，預期AI機櫃將保持成長趨勢，且ICT產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，第三季整體營運將會有季增及年增表現。不過，公司也提醒，仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。
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