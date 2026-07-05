統一發票驚人威力！一句「有中獎嗎」成鐵證 法院判賠50萬

統一發票不只可以對獎，還可能成為法庭上的關鍵證據。稅務人員透露，台北地方法院日前審理一起損害賠償民事糾紛時，原告提出配偶與第三人的LINE對話截圖，內容涉及一張台北市大同區飯店住宿發票。其中一句「好便宜喔，有中獎嗎？」被法院認定足以佐證雙方曾有共同住宿情形，最後判賠50萬元。

獨／國泰蔡姓3兄弟家廟聯名匾曝光 香火鼎盛挺過金控25年大危機

國泰金（2882）成立25年，罕見陷入重大治理危機。前國泰世華銀行董事長、國泰投信前董事郭明鑑，因兼任世芯-KY（3661）獨立董事，引爆利益衝突爭議，導致國泰投信8檔基金踩到關係人交易紅線，相關補償與全權委託帳戶損失合計逼近10億元。風暴持續擴大之際，《ETtoday》直擊蔡家位於台北市安東街的家廟福佑宮，直擊由董事長蔡宏圖、蔡宏圖胞兄蔡政達、三弟蔡鎮宇聯名題字匾額，該廟香火鼎盛，力挺渡過難關。

鴻海營收寫3項紀錄 預告Q3靠AI加溫

鴻海（2317）AI伺服器拉貨動能強勁，6月營收、第2季營收與上半年營收同步寫下歷年同期新高，繳出3項紀錄。展望第3季，鴻海預期AI機櫃將保持成長趨勢，加上ICT（資通訊）產品進入下半年旺季，整體營運將逐漸加溫，第三季可望呈現季增、年增表現。

三星、SK海力士撐起半個韓股！槓桿ETF爆量 韓國央行坐不住

AI熱潮點燃南韓半導體股，三星電子、SK海力士成為資金追逐焦點，兩檔股票市值與交易量快速膨脹，幾乎撐起半個韓股市場。隨著連結兩大龍頭的單一個股槓桿ETF交易升溫，韓國央行也罕見示警，相關商品可能加劇市場集中、放大股價波動，讓散戶投資風險升高。

大立光6月營收37.12億元探1年低 月減近2成

蘋果光學元件供應鏈業者大立光 （3008）今（5）日公布6月營收爲 37.12 億元，爲 1 年來新低，月減 19.18%，年減 10.46%，主要因客戶端在進行新舊機種交替期及拉貨排程的安排，預估7月營收動能回升。另外，大立光亦確定7月9日（周四）召開線上法說，由董事長林恩平釋出營運展望。

蘋果全面調價添消費端需求變數 預估今年全球筆電出貨將衰退13.6%

根據TrendForce最新筆電產業研究，Apple全面調漲MacBook售價已改變過去市場認知，即便是高階品牌，現在也必須反映部分成本至終端市場，預料將更加強化消費者對筆電價格上升的預期心理，導致整體換機需求趨於保守。考量MacBook全面調漲將自第三季反映至終端市場、消費需求趨緩，TrendForce預估2026年Apple筆電出貨約2,310萬台。上半年受穩定的定價策略及MacBook Neo開賣強勁銷售支撐，表現優於預期，即便下半年動能放緩，預估全年出貨年增幅仍維持雙位數成長。

華許時代來臨！基金平台：降息路徑不變 資金集中化波動加劇

聯準會迎來新任主席華許（Kevin Warsh），全球經濟決策正式進入新時代，中租基金平台總經理蘇皓毅表示，華許奉行「看數據說話」的務實作風，完全依據最新的通膨與就業真實狀態進行動態調整，展望下半年，AI資本支出擴張與應用擴散仍是驅動市場的核心，但資金高度集中於少數科技巨頭亦推升了市場波動度。

荷莫茲海峽衝擊消退 花旗：油價年底跌至每桶60美元

花旗集團表示，隨著荷莫茲海峽的混亂局面緩解，布蘭特原油（ICE Brent Crude）價格到年底可能跌至每桶 60 美元，這進一步加劇了人們對全球原油市場悲觀的預期。

獨／快檢查！8張信用卡「就要說掰掰了」 名單一次看

國內銀行持續調整聯名卡布局，下半年包括中國信託、台新銀行、玉山銀行及華南銀行共計有8張信用卡將停止發行、終止合作或轉換卡別，涵蓋無印良品聯名卡、勤美天地聯名卡、OPENPOINT超級點數聯名卡等，其中部分卡友將由銀行換發新卡，部分則不再續卡。

快訊／加油再等等！ 中油下周國內汽、柴油各調降0.6元及0.7元

台灣中油公司今（4）日宣布，自下周一（6日）凌晨零時起至7月12日晚上12時止，汽、柴油各調降0.6元及0.7元，分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。