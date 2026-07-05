押注晶片股跳水30%！《大賣空》本尊做空美光　曝記憶體致命弱點

▲Burry押注美光在內的晶片股將面臨30％的回調修正。（圖／中新社）

圖文／CTWANT

電影《大賣空》主角原型Michael Burry近月持續做空人工智慧（AI）相關股票，Burry 表示，已建立以每股1051.87美元狙擊美光科技（Micron）的空頭部位。

在AI熱潮帶動下，美光一年來飆漲201.35％，今年以來勁揚284.81％。然而Burry押注美光在內的晶片股將面臨30％的回調修正，並表示美光的漲勢已達「歷史性極端」水準。

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在財務基本面方面，Burry對美光的長期獲利能力提出質疑，指出其投入資本報酬率中位數僅4%、股東權益報酬率中位數僅7%。在過去的經營歷史中，美光甚至近一半的時間自由現金流呈現負值。

除了美光，Burry的空頭名單正全面擴大。上月底，他已陸續出手放空特斯拉（Tesla）、卡特彼勒（Caterpillar）、應用材料（Applied Materials），以及半導體ETF SOXX。

在做空科技泡沫的同時，Burry將資金轉向價值與防禦性標的。他還透露近期已增持PayPal、Sprouts Farmers Market、碩騰（Zoetis），以及房利美與房地美。

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