淨零框架延期上半年綠色燃料船訂單減少　甲醇雙燃料船僅4艘　

▲法國達飛航運是LNG燃料船的領頭羊。（圖／達飛通運提供）



記者張佩芬／綜合報導

國際船舶網根據Clarkson Research統計，今年上半年全球新造船訂單當中，使用綠色燃料(新燃料、替代燃料)與綠色燃料預備的船舶，佔比分別為29.4%、9.9%，較去年減少3.6與6.5個百分點。統計中顯示，甲醇雙燃料船僅有4艘，占所有新造船訂單的0.37%。

這種現象早在去年10月在美國帶頭反對下，國際海事組織(IMO)表決通過將淨零框架延後一年討論，當時就被預料會影響新燃料船訂造。法國驗船協會台灣公司總經理張耀方指出，船東在商言商，沒見到淨零框架，加上地緣政治帶來的通膨問題，在成本考量下，主動積極減碳的變少，採取觀望態度的變多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國際船舶網則分析，IMO凈零框架延期一年表決後，市場對綠色燃料未來發展路徑、技術成熟度、經濟性產生懷疑，船東綠色燃料投資慾望下降；今年4月召開的MEPC84會議上，各方圍繞凈零框架具體內容仍存在較大分歧，再次強化了船東對綠色燃料投資的觀望情緒。

LNG(液化天然氣)在2026年上半年仍是新造市場中最重要、成熟且可擴展的替代燃料路徑。今年上半年，LNG燃料船舶的新造船訂單達173艘，總值1057.45萬CGT(修正總噸)，使LNG成為所有替代燃料類型中最大的類別。

其中54艘為LNG運輸船，佔LNG燃料船舶訂單的31.2%。排除LNG運輸船後，仍有119艘非LNG運輸船具備LNG燃料能力，船型包括油輪、郵輪、散裝船及拖船等，其中63艘是貨櫃船和27艘車輛運輸船(PCTC)。總計LNG約佔新燃料船七成。

對於甲醇船訂單銳減，另一家外國驗船協會台灣高階指出，甲醇船訂單去年就已經開始減少，主要是因甲醇未能量產，售價是低硫油的倍數以上，使得船東訂造意願降低。

另LNG是天然的產品，甲醇是以石化原料生產，計算含生產過程的全生命週期，LNG的減碳效果達20%，甲醇變成只有11%，致使LNG使用效期有15年，灰甲醇只有10年；LNG優勢還包括主工程成熟度、造船廠建造經驗、燃料供應系統、加注網絡及營運確定性等，全球主要港口都已設有LNG加注設施。

不過LNG需要很大的儲槽，萬箱級以下貨櫃船很少採用LNG，萬海航運訂造的8000箱貨櫃船就採取甲醇預備，陽明海運也表示未來新造中小型貨櫃船會選擇用甲醇，期待未來甲醇量產後價格能夠壓低。

根據AI提供的是數據，灰色甲醇每噸售價約300-500美元，綠色甲醇約700-1100美元，而每噸低硫油能提供的航程，約為甲醇的倍數。昨日新加坡船用低硫油每噸售價為663.50美元。

今年上半年新造船訂單當中，共有85艘甲醇預備船隻，佔新造船訂單總數的5.2%，約232.36萬CGT，佔總CGT的5.3%。與甲醇雙燃料船相比，甲醇預備船隻僅需多花數十萬美元費用，約占新造船總成本的0.5%至2%。

張耀方認為，未來的綠色終極料料，最看好的是氨(阿摩尼亞)與生質燃料，但因價格超貴，還需要設法突破技術問題，降低生產成本與推動量產。