台積電漲30元至2480　台股漲614點至47395

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（6日）以46897.18點開出，指數大漲116.56點，漲幅0.25％。因台積電（2330）開盤2分鐘上漲30元或1.43%至2480元，指數上漲614.68點至47395.3點，只差不到5點就收復47500點，朝48K邁進。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電上漲20元來到2465元，漲幅0.82％，隨後漲勢擴大至上漲30元至2480元；鴻海（2317）上漲3元至243.5元；聯發科（2454）上漲55元至4250元；廣達（2382）上漲4.5元來到381.5元；長榮（2603）上漲1.5元至196.5元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲594.83點或1.14％，收在52900.07點；標準普爾500指數上漲0.01點或0.0％，收7483.24點；那斯達克指數下跌207.36點或0.8％，收在25832.67點；費城半導體指數下跌727.06點或5.44％，收12626.22點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 52900.07 ▲594.83 ▲1.14% S&P500 7483.24 ▲0.01 －0.0% NASDAQ 25832.67 ▼207.36 ▼0.8% 費城半導體指數 12626.22 ▼727.06 ▼5.44%

資料來源：證交所