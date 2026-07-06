AI熱潮助攻！SK海力士赴美募資280億美元　挑戰史上第二大上市案

▲SK Hynix。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

受惠人工智慧（AI）熱潮帶動高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）6日宣布啟動美國存託憑證（ADR）上市計畫，預計募資約280億美元，將成為全球近年規模最大的上市案之一。

根據提交給監管機關的文件，SK海力士將於美國那斯達克發行1779萬股ADR，每10股ADR代表1股普通股，發行價格區間將依照韓國股價於本周公布，預計周四完成定價、周五正式掛牌交易，公司管理層也將展開全球投資人路演。

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受AI投資熱潮推動，SK海力士今年股價已大漲約273%，6日盤中再漲約1%，表現明顯優於大盤。近年公司憑藉高頻寬記憶體（HBM）產品，在AI伺服器市場快速崛起，主要供應輝達（NVIDIA）及Google等大型科技客戶，市場地位持續提升，也成功拉開與三星電子、美光等競爭對手的差距。

若此次募資順利完成，將成為全球史上第二大股票募資案，僅次於SpaceX上月約857億美元的上市案，規模也將超越沙烏地阿美（Saudi Aramco）2019年的256億美元IPO，以及阿里巴巴2014年約250億美元的上市案。

除了赴美募資外，SK海力士日前也宣布，未來將投資100兆韓元（約643.8億美元）興建新晶圓廠，其中包含NAND Flash生產設施，作為南韓擴大AI半導體產能的重要布局，希望進一步掌握全球AI基礎建設帶來的龐大商機。