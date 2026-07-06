一刷天價就變天！台光電急殺逾9%　本土投顧堅喊目標價7200元





▲台光電。（圖／翻攝自台光電官網）

記者陳瑩欣／台北報導

台光電（2383）今（6）日股價上演高檔震盪，早盤一度衝上6250元新天價，不過隨即引爆獲利了結賣壓，盤中跌幅逾9%，股價由高點急速拉回，成為盤面焦點。

儘管短線股價急殺，本土投顧最新報告仍維持「買進」評等，並將目標價上看7200元。投顧指出，台光電受惠高階銅箔基板（CCL）需求升溫，加上漲價效應逐步反映，營運動能仍有機會延續。

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本土投顧分析，台光電近期營收表現優於預期，主要來自CCL報價上揚，以及高階產品比重持續提升。隨著大客戶相關專案逐步放量，M8以上高階CCL需求增加，產品組合有望持續優化，推升毛利率與獲利表現。

報告也提到，低階CCL交期拉長、報價走高，有助客戶轉向高階材料，台灣CCL廠可望承接轉單效益。另一方面，AI伺服器、ASIC、TPU等應用需求持續升溫，也將成為台光電後續成長關鍵。

此外，台光電M9產品將逐步放量，M10也已進入送樣階段，顯示公司在高階材料布局持續推進；ABF CCL產品亦陸續出貨，有助打開新成長曲線。

本土投顧認為，台光電除享有高階CCL升級題材外，也具備切入ABF CCL市場的評價提升空間，因此以2027年獲利推估，給予33倍本益比，推升目標價至7200元。不過分析師也提醒，股價短線漲幅已大，高檔震盪恐加劇，投資人仍須留意追價風險。