低價塑化股出頭！中石化收復票面　中纖續刷15年新高

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股4萬7千點高檔震盪，市場轉進具題材中低價塑化類股，中纖（1718）挾著AI題材成為近期交投重心，今（6）日早盤漲幅逾8%，上攻到16.2元，創下2011年3月以來新高，而中石化（1314）日前收購高雄塑酯6成股權，有轉型MMA（甲基丙烯酸甲酯）題材，股價強攻收復10元票面，到10點20分，兩檔個股成交量均超過20萬張，位居上市成交量前五大個股。

中纖在日法說會釋出跨足AI貨櫃型算力中心，搶進半導體特化供應鏈等轉型題材，並在6月底代子公司久暢公告，處分台中銀（2812）1.9萬餘張股票，處分利益2.28億元，處分後仍持有台中商銀12.58億股，持股比率降至約20.9%。

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「AI轉型題材+轉投資金融股」雙重題材，股價從6月25日9.29元，急拉上攻到今日16.2元，不僅收復10元票面，逼近每股16.71元淨值，由於股價位階偏低，成為當沖熱門標的，以上周五（3日）為例，當沖比就占34.89%。

CPL（己內醯胺）受到中國大陸新增產能競爭，中石化長期以來以「石化事業轉型」、「土地資產活化」雙向策略併行，其石化本業從CPL、AN （丙烯腈）原料轉向發展半導體、能源材料與通訊產業等高值化化學品，日前公布收購日本三菱化學集團子公司持有的高雄塑酯6成持股，交易完成後將旗下100%持股子公司。

7月以來，股價從8.36元一度上攻今日早盤10.7元，惟隔日沖賣壓出籠，一度下殺到9.5元，之後又拉回到盤上，多空拉鋸，值得注意中石化也是當沖比高個股，以上周五（3日）為例，當沖比就占44.34%。

