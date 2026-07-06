期交所4項新制7/6上線　助交易人精準管理風險

▲期交所自7月6日起調整高價股票期貨最小升降單位。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

因應台股高價股時代的市場變化趨勢，臺灣期貨交易所（期交所）於7月6日同步上線四項制度革新。分別為調整高價股票期貨最小升降單位、擴大三階段漲跌幅機制適用商品、小型化黃金類商品及非金電指數期貨之契約規格及增掛黃金選擇權履約價格序列。期交所期盼透過更靈活的交易工具與更完善的防護網，協助交易人降低資金門檻、精準管理風險，全面提升臺灣期貨市場國際競爭力。

高價股票期貨跳動值調整 提升報價效率

近年包括台積電、台達電等高價股股價持續攀升，統計顯示，2023年底千元以上股票期貨僅17檔，截至今年6月30日，千元以上股票期貨已增至54檔，股票期貨契約價值同步提高，在現行制度下，千元標的增加，但Tick由1元擴大至5元，買賣價差隨之放大，交易人須承擔較高進出成本。

期貨業界及市場參與者多有建議，回應市場需求，另提升國際競爭力，期交所進行千元高價股期 Tick 縮小，期交所表示，為制度延續性，此次調整僅將1元Tick適用上限由現行1000元調升至2500元。

也就是說，調整後500元至未滿2500元之股票期貨Tick均為1元；2500元以上者Tick為5元。

因此，期交所調整股票期貨千元以上價格區間的最小升降單位，讓價格跳動更細緻，有助可提升報價連續性與撮合彈性，增加成交機會，並降低轉倉交易與跨市套利策略之執行摩擦成本。

以台積電期貨為例，價格變動將由階梯式跳動轉為較為細緻之逐筆反映成交價格，除有助提升期貨市場價格發現效率，亦能提供期現貨市場更即時精確的價格參考資訊。

黃金商品契約全面小型化 交易門檻降至原來一成

除了股票期貨制度優化外，黃金類商品及非金電股價指數期貨上市至今已有一定規模成長，近期因黃金市場及臺股市場波動加劇，為增加進出場彈性，期交所縮小黃金類期貨、選擇權及非金電期貨契約規格。其中美元黃金期貨、臺幣黃金期貨及非金電期貨的契約規模皆縮小為原來的10分之1，黃金選擇權契約規模則縮小為5分之1。契約小型化後，將每口契約價值降至新臺幣20萬元以內，原部位拆分為較小單位可分批進出場，有效降低一次性時點風險，並便利交易人因應類股表現進行多元化策略配置。

此次調整美元黃金期貨及臺幣黃金期貨契約規模將縮小為 10 分之 1，分別調整 為 1 金衡制盎司及 1 台兩；黃金選擇權契約規模則縮小為 5 分之 1，調整為 1 台兩。

舉例來說，現行美元黃金期貨及臺幣黃金期貨契約規模分別為10金衡制盎司及10台兩，契約規模約介於新臺幣146萬元至179萬元之間，縮小契約規模後約為14.6至17.9萬元，使交易人更靈活操作，有助活絡商品交易。

期交所指出， 縮小契約規模，有利靈活交易與避險隨標的價格水準持續走高，縮小契約規模，有助提升交易與避險彈性及精準度，擴大參與，進而活絡商品，增加市場深度。



黃金選擇權增掛履約價序列 因應金價劇烈波動

期交所表示，近兩年國際金價波動明顯加劇，統計114年至115年4月底，臺幣黃金期貨盤中最大漲跌超過500點的交易日已有45次，現行履約價格序列容易在行情快速變動時，出現價外契約不足的情況，影響交易策略運用。

期交所表示，黃金選擇權擴充序列，將強化交易策略多元性，由價平上、下5個履約價格序列，擴充為最近契約上、下15個序列，其餘契約上、下10個序列，使價外契約選擇更完整。即使遇到金價快速上漲或下跌，市場仍有足夠價外契約可供交易，提供更多避險及策略操作機會。

期交所表示，商品小型化已是國際主要交易所發展趨勢，此次透過調整股票期貨報價制度及縮小黃金商品契約規模，可望降低交易門檻、提升操作彈性，吸引更多自然人及法人參與市場，進一步提升市場流動性與深度。