AI記憶體供不應求！三星Q2獲利估暴增18倍　可望連3季創新高

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

三星電子（Samsung Electronics）將於8日公布第二季初步財報，市場預估，在人工智慧（AI）帶動記憶體需求持續強勁下，第二季營業利益可望年增約18倍，連續第三季改寫歷史新高，反映全球記憶體市場供不應求的局面仍未緩解。

根據LSEG彙整30位分析師預估，三星第二季（4至6月）營業利益可望達8.6兆韓元（約63億美元），較去年同期的4700億韓元大幅成長約18倍。分析師認為，AI推論基礎建設需求持續升溫，帶動記憶體價格上揚，是三星獲利大幅成長的主要原因。

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市場指出，不僅高頻寬記憶體（HBM）需求暢旺，傳統DRAM與NAND Flash同樣受惠AI應用擴大而同步增溫。尤其Agentic AI（代理型AI）逐漸普及，推動伺服器對記憶體容量及儲存空間需求快速增加，進一步拉高整體記憶體需求。

花旗研究（Citi Research）預估，今年第二季DRAM平均售價季增44%，NAND平均售價更大增53%，帶動三星、SK海力士及美光等記憶體廠同步受惠。今年以來，三星股價已上漲約158%，SK海力士及美光分別大漲273%及242%，反映市場對AI記憶體需求前景高度樂觀。

不過，分析師也提醒，三星第二季實際獲利仍存在變數。由於公司5月底與工會完成薪資協議，將提撥半導體事業營業利益10.5%作為員工特別獎金，若本季一次認列較高獎金費用，可能使獲利略低於市場預期。

展望後市，市場普遍認為記憶體供需吃緊情況至少將延續至2026年。不過，摩根大通（JPMorgan）指出，目前最大風險仍是AI基礎建設投資是否放緩。隨著AI記憶體占雲端服務供應商（CSP）資本支出的比重持續提高，今年預估達52%，明年甚至可能突破70%，若未來AI投資降溫，恐影響記憶體市場景氣循環。

另一方面，記憶體價格持續走高也增加三星行動裝置事業成本壓力。儘管公司先前已調漲部分智慧手機售價，但分析師認為，下半年仍可能需要進一步調整價格，以反映零組件成本持續上升的影響。