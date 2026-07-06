快訊／載板4檔腳軟！南電摜跌停　欣興摔半根

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
AI、高效能運算（HPC）及高頻寬記憶體（HBM）成長，ABF載板需求緊俏；然而，近期傳出南韓記憶廠要求載板降價雜音，加上今（6）日揖斐電（Ibiden）回挫，引發載板三雄殺機，南電（8046）開低直接摜壓到1070元跌停價位，欣興（3037）除息首日出師不利，填息後翻黑重挫逾6%，摜破900元大關，景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）跌幅超過半根停板。
AI載板供應吃緊、原物料成本上升，反映ABF報價調漲，南電6月合併營收46.8億元，月增5.5%、年增50%，創下近三年半新高，日前亦公布自結5月獲利自結數為7.81億元，每股稅後盈餘（EPS）1.21元，5月單月獲利逼近第一季六成。
由於載板產業前景明朗，土洋法人均上調載板族群目標價，南電在7月1日刷下1285元歷史新高價位，惟近期揖斐電回檔，今日股價急速降温拉回的格局。
南電摜壓到跌停，欣興今除息每配發1.98元，除息前收盤價969，除息參考價為967.01元，股價一度上攻972元，完成填息，立刻翻黑下殺來到897元，摜破900元大關，ASIC（客製化晶片）、高階載板等產品自去（2025）年第四季起已陸續放量，加上高階PCB價格調整效益顯現，下半年成長動能仍可望延續。
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