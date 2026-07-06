快訊／載板4檔腳軟！南電摜跌停 欣興摔半根

AI、高效能運算（HPC）及高頻寬記憶體（HBM）成長，ABF載板需求緊俏；然而，近期傳出南韓記憶廠要求載板降價雜音，加上今（6）日揖斐電（Ibiden）回挫，引發載板三雄殺機，南電（8046）開低直接摜壓到1070元跌停價位，欣興（3037）除息首日出師不利，填息後翻黑重挫逾6%，摜破900元大關，景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）跌幅超過半根停板。

高價股熄火！信驊跌千元仍居股王 3檔觸跌停

高價股熄火，台股「萬金股王」信驊（5274）受到大型ETF持股策略調整影響，今（6）日盤中重挫逾1290元或跌7.47%，退至15975元，連帶多檔高價股信心不足，台光電（2383）、南電（8046）、台燿（6274）盤中摜至跌停，加權指數一度殺逾200點。

一刷天價就變天！台光電急殺逾9% 本土投顧堅喊目標價7200元

台光電（2383）今（6）日股價上演高檔震盪，早盤一度衝上6250元新天價，不過隨即引爆獲利了結賣壓，盤中跌幅逾9%，股價由高點急速拉回，成為盤面焦點。

低價塑化股出頭！中石化收復票面 中纖續刷15年新高

台股4萬7千點高檔震盪，市場轉進具題材中低價塑化類股，中纖（1718）挾著AI題材成為近期交投重心，今（6）日早盤漲幅逾8%，上攻到16.2元，創下2011年3月以來新高，而中石化（1314）日前收購高雄塑酯6成股權，有轉型MMA（甲基丙烯酸甲酯）題材，股價強攻收復10元票面，到10點20分，兩檔個股成交量均超過20萬張，位居上市成交量前五大個股。

AI記憶體供不應求！三星Q2獲利估暴增18倍 可望連3季創新高

三星電子（Samsung Electronics）將於8日公布第二季初步財報，市場預估，在人工智慧（AI）帶動記憶體需求持續強勁下，第二季營業利益可望年增約18倍，連續第三季改寫歷史新高，反映全球記憶體市場供不應求的局面仍未緩解。

AI熱潮助攻！SK海力士赴美募資280億美元 挑戰史上第二大上市案

受惠人工智慧（AI）熱潮帶動高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）6日宣布啟動美國存託憑證（ADR）上市計畫，預計募資約280億美元，將成為全球近年規模最大的上市案之一。

台股4萬點還敢追？00981A定期定額一年報酬翻倍 奪前十大台股ETF冠軍

台股站穩4萬點大關，不少投資人一邊擔心錯過行情，一邊又害怕買在高點，「現在還能不能進場？」成為市場最熱門話題。法人指出，當市場位於高檔、震盪加劇時，與其反覆猜測最佳買點，不如透過定期定額分散進場時點與成本，只要選對標的，長期仍有機會參與台股成長行情。

期交所4項新制7/6上線 助交易人精準管理風險

因應台股高價股時代的市場變化趨勢，臺灣期貨交易所（期交所）於7月6日同步上線四項制度革新。分別為調整高價股票期貨最小升降單位、擴大三階段漲跌幅機制適用商品、小型化黃金類商品及非金電指數期貨之契約規格及增掛黃金選擇權履約價格序列。期交所期盼透過更靈活的交易工具與更完善的防護網，協助交易人降低資金門檻、精準管理風險，全面提升臺灣期貨市場國際競爭力。

台積電漲30元至2480 台股漲614點至47395

美股4大指數有漲有跌，台股今（6日）以46897.18點開出，指數大漲116.56點，漲幅0.25％。因台積電（2330）開盤2分鐘上漲30元或1.43%至2480元，指數上漲614.68點至47395.3點，只差不到5點就收復47500點，朝48K邁進。

去年換股拚成長大成功！00929今年勇奪高股息ETF績效王 6月轉押AI高息股

復華台灣科技優息（00929）換股威力浮現！00929去年12月以「拚成長」為選股主軸，納入台積電、聯發科、大立光等權值股後，帶動績效與配息同步躍升，今年以來報酬率位居高股息ETF之冠，配息更四度調升，顯示12月換股策略奏效。