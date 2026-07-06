台股翻黑收跌224點　台積電漲15元至2460

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（6日）開高走低，加權指數終場大跌224.23點，以46556.39點作收，跌幅0.48％，成交量10196.66億元。
台股上午以大漲116.56點開出，指數開高走低，盤中最高達47395.3點，最低46431.38點，高低震盪963.92點，終場收在46556.39點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到2460元，漲幅0.61％；鴻海（2317）上漲1.5元至242元；聯發科（2454）下跌70元至4125元；廣達（2382）上漲1元來到378元；長榮（2603）上漲0.5元至195.5元。
今天漲幅前5名個股為富鼎（8261）上漲32元，漲幅10％；南茂（8150）上漲10.5元，漲幅10％；映泰（2399）上漲5元，漲幅10％；聯傑（3094）上漲3.9元，漲幅10％；益航（2601）上漲0.6元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為台光電（2383）下跌605元，跌幅9.95％；穎崴（6515）下跌985元，跌幅9.95％；中福（1435）下跌2.95元，跌幅9.92％；揚博（2493）下跌31元，跌幅9.87％；晶技（3042）下跌24.5元，跌幅9.84％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富鼎（8261）
|352.0
|▲32.0
|▲10.0％
|南茂（8150）
|115.5
|▲10.5
|▲10.0％
|映泰（2399）
|55.0
|▲5.0
|▲10.0％
|聯傑（3094）
|42.9
|▲3.9
|▲10.0％
|益航（2601）
|6.6
|▲0.6
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台光電（2383）
|5475.0
|▼605.0
|▼9.95％
|穎崴（6515）
|8915.0
|▼985.0
|▼9.95％
|中福（1435）
|26.8
|▼2.95
|▼9.92％
|揚博（2493）
|283.0
|▼31.0
|▼9.87％
|晶技（3042）
|224.5
|▼24.5
|▼9.84％
資料來源：證交所
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