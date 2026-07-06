台股翻黑收跌224點　台積電漲15元至2460

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（6日）開高走低，加權指數終場大跌224.23點，以46556.39點作收，跌幅0.48％，成交量10196.66億元。

台股上午以大漲116.56點開出，指數開高走低，盤中最高達47395.3點，最低46431.38點，高低震盪963.92點，終場收在46556.39點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到2460元，漲幅0.61％；鴻海（2317）上漲1.5元至242元；聯發科（2454）下跌70元至4125元；廣達（2382）上漲1元來到378元；長榮（2603）上漲0.5元至195.5元。

今天漲幅前5名個股為富鼎（8261）上漲32元，漲幅10％；南茂（8150）上漲10.5元，漲幅10％；映泰（2399）上漲5元，漲幅10％；聯傑（3094）上漲3.9元，漲幅10％；益航（2601）上漲0.6元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為台光電（2383）下跌605元，跌幅9.95％；穎崴（6515）下跌985元，跌幅9.95％；中福（1435）下跌2.95元，跌幅9.92％；揚博（2493）下跌31元，跌幅9.87％；晶技（3042）下跌24.5元，跌幅9.84％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 富鼎（8261） 352.0 ▲32.0 ▲10.0％ 南茂（8150） 115.5 ▲10.5 ▲10.0％ 映泰（2399） 55.0 ▲5.0 ▲10.0％ 聯傑（3094） 42.9 ▲3.9 ▲10.0％ 益航（2601） 6.6 ▲0.6 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台光電（2383） 5475.0 ▼605.0 ▼9.95％ 穎崴（6515） 8915.0 ▼985.0 ▼9.95％ 中福（1435） 26.8 ▼2.95 ▼9.92％ 揚博（2493） 283.0 ▼31.0 ▼9.87％ 晶技（3042） 224.5 ▼24.5 ▼9.84％

資料來源：證交所