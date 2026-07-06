日月光力挺全球華文學生文學獎　加碼增設「永續日月特別獎」

▲日月光力挺全球華文學生文學獎。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／台北報導

由日月光文教基金會贊助的第44屆全球華文學生文學獎頒獎典禮，結合第26屆明道藍韻國樂團年度音樂會「蒼穹之韻」，於明道中學明倫堂盛大舉行，打造一場跨越文學與音樂的藝術饗宴。活動匯聚海內外青年創作能量與校園音樂實力，展現語文教育與藝術人文並進的成，日月光此次也由日月光文教基金會特別增設的各文類「永續日月特別獎」力挺。

本屆文學獎共徵得1098件作品，其中海外投稿高達484件，顯示活動國際影響力持續擴展。來自馬來西亞的表現尤為亮眼，共獲得9項獎項，其中「高中短篇小說組」即占了半數5個獎項，展現海外華文教育深厚實力。

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本屆亦出現多位跨組別獲獎學生，成果斐然。臺中市立惠文高中陳冠勛同學於「高中短篇小說組」與「高中散文組」雙料獲佳作；國立中央大學附屬中壢高中金容熙同學於「高中散文組」與「高中新詩組」雙料佳作；新北市立土城國中嚴綵晴同學則於「國中新詩組」榮獲第三名，並於「國中散文組」獲佳作，展現跨文類創作實力。由日月光文教基金會特別增設的各文類「永續日月特別獎」，亦有多件作品探討教育與家庭溝通、平權友善等社會議題，關心全球SDGs永續發展目標，展現青年思辨思維。

明道中學陳炤華表示，學校長年推動閱讀、思辨、表達，校內文學風氣鼎盛，在本屆55個獎項中奪得13項佳績，特別感謝國文科教學團隊長期深耕閱讀與寫作教育的成果。

值得一提的是，今年活動首度與校內三大音樂社團之一「藍韻國樂團」合作，以「蒼穹之韻」為題，透過國樂演出呼應文學意境，讓文字與旋律交織，開創跨界展演新形式，為頒獎典禮注入更豐富的藝術層次。

此外，本屆文學獎亦成功將過去「一道文學長流」的概念，拓展為更具規模的「文學流域」。自2026年4月至5月，明道校園啟動「閱讀月」系列活動，涵蓋應試寫作、科普閱讀與自然永續議題等多元創作主題，並一路延伸至7月初舉辦「文學沙龍座談會」，開放社會大眾報名參與，吸引逾百人共襄盛舉，讓文學走出校園，與社會產生深度連結。

頒獎典禮現場亦邀請決審作家林黛嫚、路寒袖、廖玉蕙、李長青蒞臨，分享當代文學創作趨勢與閱讀觀點，與師生及民眾交流，深化文學教育的公共性與時代意義。

明道文藝社長林雯琪表示，2026年適逢《明道文藝》創刊50週年，亦與合作企業環鴻科技成立50年相互輝映。她指出，文學的種子一旦播下，便能跨越國界、匯聚成江河；本屆活動正是將「一道文學長流」拓寬為「流域」的重要實踐，從校園閱讀推動出發，串聯國際投稿與公共參與，讓文學在不同世代與場域之間持續流動。

本文學獎之得獎作品集亦將由國立公共資訊圖書館進行永久數位典藏，延續作品價值與影響力。活動長年獲天心工業股份有限公司、環鴻科技股份有限公司及日月光文教基金會支持，共同推動華文文學教育向下扎根、向外拓展。在文學與音樂交會之際，培養具備創作力與文化視野的青年世代，讓華文文學在全球舞台上持續發聲。