外資提款台股255億！面板雙虎逆勢吸金 群創買超衝第一

台股今（6）日開高走低，終場下跌224.23點，三大法人合計賣超283.18億元。盤後證交所公告，外資賣超255.04億元，不過仍大舉敲進面板雙虎群創（3481）、友達（2409），賣超則以石化股和桐（1714）與晶圓代工股力積電（6770）居前。

快訊／長榮海運高層捲內線交易 公司：全力配合調查

台北地檢署今日兵分10路搜索長榮海運公司等10處，以違反《證交法》被告身分，約談張國華、張國政兄弟，長榮老臣柯麗卿等9人到案，對此長榮海運公司表示，今(6)日檢調單位至公司進行相關搜索，過程中全力配合檢調單位調查，目前公司一切營運正常，對財務及業務並無影響。

飆股中纖提前開獎！5月稅後賺1.02億 年增383.33%

飆股中纖（1718）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今（6）日提前揭露5月自結獲利，單月稅後純益1.02億元，年增率逾383.33%。

威剛上半年營收642億元超越去年全年 連4個月創單月歷史新高

記憶體大廠威剛（3260）今日公佈今年上半年合併營收達642.7億元，提前超越2025年全年530.4億元營收。受惠DRAM與NAND Flash價格同步走揚，6月合併營收攀升至146.6億元，年增212%、月增13.3%，連續4個月刷新單月歷史紀錄；第二季合併營收381.6億元，同樣改寫單季歷史新高，連續3季創下史上最佳表現。

Q3投資機會、挑戰並存 「GOAL」布局策略穩中求勝

今（2026）年上半年地緣政治衝突反覆擾動市場情緒，不過整體金融市場表現依舊穩健，股市、債市皆有亮眼成績，展望第三季，群益投信表示，美伊衝突尚未落幕，仍可能牽動油價走勢、貨幣政策走向，影響風險偏好。好在經濟基本面持堅、企業獲利表現優，為金融市場表現增添底氣，建立「GOAL」黃金投資陣容，以股債多元資產配置來平衡投組波動。

萬海除息首日僅填息6.67% 法人看後續較辛苦、除非減班減得夠多

萬海航運(2615)今(6)日除息，每股配發3元現金股利，盤中股價最高來到81.5元，上漲1.7元，填息率一度達56.6％，但收盤價僅上漲0.2元，填息率降為6.67%。長期關注航運類股的法人指出，美國10%臨時關稅本月24日到期，因為以貨到日計算關稅，目前貨量已見減少，貨櫃三雄填息路估計會比較辛苦，除非船公司減班減得夠多，能夠穩住運價。

AI熱潮助攻！SK海力士赴美募資280億美元 挑戰史上第二大上市案

受惠人工智慧（AI）熱潮帶動高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）6日宣布啟動美國存託憑證（ADR）上市計畫，預計募資約280億美元，將成為全球近年規模最大的上市案之一。

高價股熄火！信驊跌千元仍居股王 3檔觸跌停

高價股熄火，台股「萬金股王」信驊（5274）受到大型ETF持股策略調整影響，今（6）日盤中重挫逾1290元或跌7.47%，退至15975元，連帶多檔高價股信心不足，台光電（2383）、南電（8046）、台燿（6274）盤中摜至跌停，加權指數一度殺逾200點。

快訊／載板4檔腳軟！南電摜跌停 欣興摔半根

AI、高效能運算（HPC）及高頻寬記憶體（HBM）成長，ABF載板需求緊俏；然而，近期傳出南韓記憶廠要求載板降價雜音，加上今（6）日揖斐電（Ibiden）回挫，引發載板三雄殺機，南電（8046）開低直接摜壓到1070元跌停價位，欣興（3037）除息首日出師不利，填息後翻黑重挫逾6%，摜破900元大關，景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）跌幅超過半根停板。

AI記憶體供不應求！三星Q2獲利估暴增18倍 可望連3季創新高

三星電子（Samsung Electronics）將於8日公布第二季初步財報，市場預估，在人工智慧（AI）帶動記憶體需求持續強勁下，第二季營業利益可望年增約18倍，連續第三季改寫歷史新高，反映全球記憶體市場供不應求的局面仍未緩解。