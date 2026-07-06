準備套現？麻吉大哥突轉1萬枚USDC至幣安　鏈上分析師：罕見操作

▲「麻吉大哥」黃立成。（圖／翻攝自Facebook／黃立成 Jeffrey Huang）

圖文／CTWANT

鏈上監測數據顯示，知名加密貨幣投資人、台灣嘻哈團體Machi團長「麻吉大哥」黃立成，近期將1萬枚USDC轉入全球大型加密貨幣交易所「幣安」（Binance），相關資金流向引發市場高度關注，也讓外界開始猜測其下一步操作。

據《自由時報》報導，鏈上數據監測機構與分析平台「Onchain Lens」5日晚間在社群平台X上發文指出，黃立成當天曾先後向去中心化交易所「Hyperliquid」存入2千枚及5千枚USDC，隨後又將1萬枚USDC轉入幣安，短時間內一連串資金調度格外受到市場矚目。

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Onchain Lens表示，身為Hyperliquid平台上最具話題性及爭議性的投資人之一，黃立成這樣的資金操作相當罕見。分析認為，黃立成此次將大量USDC轉入幣安，是否意味著他終於開始獲利了結、進行套現，而非像過去一樣持續追逐下一筆可能導致「Giga-rekt」（毀滅性崩盤）的高風險交易，成為市場關注焦點。不過，目前黃立成尚未對此次資金調度的目的作出公開說明，因此其後續動向仍有待進一步觀察。

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