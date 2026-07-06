Q3投資機會、挑戰並存　「GOAL」布局策略穩中求勝

▲群益投信今舉行第三季投資展望會。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（2026）年上半年地緣政治衝突反覆擾動市場情緒，不過整體金融市場表現依舊穩健，股市、債市皆有亮眼成績，展望第三季，群益投信表示，美伊衝突尚未落幕，仍可能牽動油價走勢、貨幣政策走向，影響風險偏好。好在經濟基本面持堅、企業獲利表現優，為金融市場表現增添底氣，建立「GOAL」黃金投資陣容，以股債多元資產配置來平衡投組波動。

群益投信指出，「GOAL」黃金投資陣容中的「G」代表Good strategy，面對通膨升溫、政策調整的壓力，投組中必須有後衛、守門員組成的鋼鐵防線來抵禦波動。此時可透過股債兼具的多重資產基金、目標風險組合平衡基金，或是具穩健收益優勢的金融債基金、長天期及短天期ESG BBB級投等債ETF、優選非投等債ETF來降低下檔風險，方可穩中求勝。

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「O」則是Opportunity， 精選基本面穩健、成長機會突出的市場，像是受惠於AI熱潮的日本、中國，或是具備落後補漲題材的印度。若想投組內有可隨時伺機突破的邊鋒，投資人不妨布局日股基金、大中華股票基金、印度股票基金，以建立具爆發力的投組。

群益投信進一步說明，「A」為America，AI需求居高不下，預期第三季AI依舊是市場主旋律，而美國作為AI創新領頭羊，在AI行情中扮演進攻發動者的王牌前鋒角色，展現勢不可擋的破門能力。面對下半年新一波成長，投資人可配置美股基金、主動式美股ETF或是市值型、科技型美股ETF，以掌握絕佳射門時機。

最後的「L」是Local trend，AI創新的進攻哨音響起，台灣擁有完整AI產業鏈，能助攻全球科技巨頭的AI布局，將是AI賽場上最重要的中場大腦。投資人可善用這項主場優勢，透過台股基金、主動式台股ETF來參與AI產業的成長契機。

