快訊／長榮海運高層捲內線交易　公司：全力配合調查

▲律師林文鵬過去告發長榮海運張國華柯麗卿涉嫌內線交易獲利21億元。（圖／記者劉昌松攝）

記者高兆麟／台北報導

台北地檢署今日兵分10路搜索長榮海運公司等10處，以違反《證交法》被告身分，約談張國華、張國政兄弟，長榮老臣柯麗卿等9人到案，對此長榮海運公司表示，今(6)日檢調單位至公司進行相關搜索，過程中全力配合檢調單位調查，目前公司一切營運正常，對財務及業務並無影響。

長榮集團創辦人張榮發2016年初過世後，家族內鬥爭訊息不斷，不但為了張榮發的遺囑真假打官司，之後大房長子張國華與老臣為首的「哥哥派」，與大房二子張國明、三子張國政、二房獨子張國煒等人代表的「弟弟派」繼續爭奪集團經營權，直到2022年才看似塵埃落定。

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但是律師林文鵬在2024年以股東身分提告，指控長榮海運在2023年6月19日就由董事會、審計委員會通過，處分約130億元的長榮航空股票，長榮海運並在同年8月14日、21日發布重訊，相關股票處分利益達60億元，但張國華身為長榮海運董事，卻在公告前的6月30日買進9萬8357張長榮海運股票，林文鵬提告時，還籲請檢察官將涉案被告聲押。

全案經證交所查核出具「長榮海運股份有限公司股票交易分析意見書」，認本案重大消息公開前之禁止交易期間，張國華等人曾交易長榮海運公司股票，北檢主任檢察官郭進昌、檢察官游欣樺指揮調查局台北市調處，前往長榮海運公司、巴拿馬長榮公司、長榮國際公司等10處搜索並約談張國華等人到案釐清案情。

但過去張國華就曾經發布聲明指出，有關本人張國華於2023年6月30日長榮海運除息日，以盤後鉅額交易方式購買長榮海運股票一事，是基於對海運事業的熱情，有意持續增加對長榮海運的持股，故本人早已決定要在2023年除息交易日當天透過集中市場購買長榮海運股票，至今沒有賣出也沒有賣出的計畫。該交易也都依法進行申報，絕無內線交易之情事，更無任何獲利可言。

張國華也表示，這一生的工作都和海運有關，也曾在2017及2018年長榮海運慘澹經營，二度辦理現金增資時，不惜投入鉅資認購，給海運最大的支持，一路走來，從未改變投入海運事業的決心，長期持有海運股票之初衷也始終如一。

張國華當時也指出，有心人士不斷有計畫性的操作媒體，濫用司法資源，透過抹黑、濫告，捕風捉影推論本人及柯麗卿女士涉內線交易，實屬無稽。甚至影射有其他共犯，對此本人深感遺憾，也希望兄弟間紛爭不要波及無辜，儘速回歸理性溝通。

張國華也強調，他身為守法守分之公民，一定會尊重司法全力配合調查，惟不忍司法程序遭有心人士操弄，而擴大損害長榮海運聲譽與投資人權益。