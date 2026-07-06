外資提款台股255億！面板雙虎逆勢吸金　群創買超衝第一

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（6）日開高走低，終場下跌224.23點，三大法人合計賣超283.18億元。盤後證交所公告，外資賣超255.04億元，不過仍大舉敲進面板雙虎群創（3481）、友達（2409），賣超則以石化股和桐（1714）與晶圓代工股力積電（6770）居前。

證交所統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超255.04億元，投信買超69.07億元，自營商賣超97.21億元；其中自營商自行買賣買超0.77億元，避險操作賣超97.98億元。

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觀察外資買超個股，面板股成為資金焦點，群創獲外資買超11.8萬張居冠，友達也獲買超9.07萬張，分居前2名；其餘買超標的包括長興、永豐金、中石化、國泰金、凱基金、南茂、玉山金及京元電子。

外資買超前10名：

群創（3481）11.8萬張、友達（2409）9.07萬張、長興（1717）2.37萬張、永豐金（2890）2.18萬張、中石化（1314）2.15萬張、國泰金（2882）2.05萬張、凱基金（2883）2.02萬張、南茂（8150）1.75萬張、玉山金（2884）1.63萬張、京元電子（2449）1.59萬張。

外資賣超前10名：

和桐（1714）3.93萬張、力積電（6770）3.5萬張、華邦電（2344）2.57萬張、台化（1326）1.54萬張、晶技（3042）1.48萬張、中纖（1718）1.41萬張、緯創（3231）1.38萬張、漢翔（2634）1.26萬張、旺宏（2337）1.1萬張、寶成（9904）1.02萬張。