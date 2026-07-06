▲MSC快速進出航線，大陸媒體形容是跟著利潤跑的「候鳥式」佈局。（圖／取自MSC官網）

記者張佩芬／綜合報導

根據美國商務日報(Journal of Commerce)報導，業界龍頭地中海航運(MSC)今年6月初剛停航的印度-美國東岸航線，已經預定在8月第三周恢復，主要是因該線近月內價飆漲了84%。

國內海運界高階指出，MSC未加入海聯盟，單獨經營各大航線，航線調度不需要經過聯盟會員同意，加上船隊龐大，船隻調度靈活，決策快速，展現了最高的機動性。

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一般航線調整至少要三個月時間，遇到市場運價飆漲，短期內僅能設法先派加班船應急，MSC這條名為「Indus Express」的航線，從果斷「撤出」到迅速「回歸」，決策轉變過程僅一個月，讓業界見識該公司的超強機動性，大陸媒體形容是跟著利潤跑的「候鳥式」佈局。

國內業界高階則指出，像MSC這樣快速調整航線，也顯示未來託運人會面對快速上下的市場運價。該公司當初暫停「Indus Express」航線的直接原因，是印度出口需求疲軟，美東線每大箱(40呎櫃)運價落在2000至2500美元的低檔，而碰巧赫伯羅德的TPI航線與達飛的Indamex航線接連排出多次空班，使得該航線瞬間從「供大於求」切換到「一艙難求」的極端狀態，艙位的急劇收縮讓貨主急著進場搶艙位，運價一路狂飆至逾4000美元。



MSC在印美東航線上的「快進快出」，是其全球運力機動調配的策略，根據各區域市場的盈利能力，像「候鳥」一樣將船舶投向需求最旺、收益最高的地方。

該公司在6月13日美國西岸航線運價高漲時，就恢復停航近一年的大陸鹽田和廈門至美國長灘島的跨太平洋精品快線「Pearl Service」，搶攻中國出口的旺季紅利。