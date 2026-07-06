置地廣場桃園B區建案飛安考量　國壽允諾變更設計蓋到好

▲桃園置地廣場。（圖／記者周宸亘攝）

記者巫彩蓮／台北報導

桃園「置地廣場B區」在建工程因建物疑似高度超高遭列管，使用執照取得因此延宕，國壽係負責此一地上權開發案，今（6）日總經理林昭廷出面表達「積極面對、儘速解決、維護飛安」態度及立場，會儘快選定接手建築師事務所，以飛安為前提下，配合後續所有變更設計流程，以期完成此開發案。

桃園「置地廣場B區」係為高鐵桃園車站產專區的複合式商業開發案，位於中壢區高鐵桃園後站，緊臨鄰A18機場捷運站及華泰名品城，共有二棟主要建築物，總量體約3.2萬坪，空間規劃以商場與商辦為主，55%為辦公空間，45%為商場零售育樂空間，國壽斥資近百億興建 。

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林昭廷說明，桃園「置地廣場B區」是在2021年9月取得建照，按照建築師設計的設計圖施工，目前工程接近完工階段，原訂於今（2026）年底完工，並透過合作營造廠向建管單位申請使用執照，而建管單位在今年5月底回函表明該建物遭到列管，列管原因為建物高度超過航空站周邊圓錐面限高。

林昭廷強調，公司極為重視此開發案，已經委請外部顧問公司、專業測量公司進行實地測量，以確認建物合法合規，目前桃園「置地廣場B區」仍屬在建階段，一旦釐清狀況後，會以「變更設計」方式為之，而非拆除。

對於負責該開發案吳建築師身亡一事，林昭廷深表遺憾，且表示國壽現正重新尋找接手建築師事務所，力求在符合飛安要求，辦理變更設計並完成施工。

