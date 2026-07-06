受強颱巴威影響　IEAT80周年慶永續共善嘉年華延至父親節辦理

▲IEAT80周年慶永續共善嘉年華安排的親子活動氣球互動表演。（圖／取自IEAT網站）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)原訂於本周六(11日)於台北市客家文化主題公園舉辦的「IEAT永續共善嘉年華」，因中央氣象署今(6)日預測當日大台北地區將受強烈颱風巴威及其外圍環流影響，可能出現強風豪雨，決定將這場戶外嘉年華活動延至8月8日父親節舉行。

公會指出，活動為大型戶外嘉年華，考量天候風險，為確保貴賓、會員企業、攤商、表演團隊、工作人員及場地搭建安全，秉持「安全第一、預防優先」原則，經審慎評估後，決定將活動延期至8月8日。

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這場嘉年華開場大秀邀請冠軍團隊HRC KIDS演出，以充滿戰鬥精神與熱血能量的翻轉、旋轉、帥氣登場。HRC KIDS多次為大舞台比賽中獲獎，也曾代表台灣參與美國World of Dance國際賽事。

▲木犀齋負責人王怡嘉現場教學及操作，參與者可在講師帶領下，親手完成瓷盤、馬克杯等作品，完成後燒製，留下獨一無二的美好紀念。（圖／取自木犀網站）

現場有法式香頌外籍樂團演出，以浪漫輕揚的方式，與會員一同沉浸在音樂氛圍中，並安排街舞團隊與原民創作歌手現場演出，陪伴會員朋友一同徜徉在充滿色彩與想像力的音樂世界。

法式香頌樂團則以法式浪漫與復古氣息特色營造旅行般的異國氛圍，讓會員沉浸在充滿詩意的歐洲城市色彩之中。還有原民樂手林信宏以獨特且充滿療癒感的溫暖歌聲陪伴大家。

大會安排20家優質會員設攤，包括開元食品、湯瑪士肉舖、木犀齋藝術文化等，另有30多個美食攤位，多國美食包括阿根廷醬燒大魷魚、韓式肉餅與五花肉泡菜捲、馬來西亞漢堡拿督、新疆巨無霸肉串總匯、港式馳名脆皮烤豬等，也有靖之家黑糖粉圓鮮奶、全素的臻臻綜合菇等。

主舞台有藝術手作．彩繪體驗，邀請木犀齋負責人王怡嘉現場教學及操作，帶領大家親手拼貼獨一無二的藝術瓷器，親手創造專屬的生活美學。

親子活動包括夢幻泡泡、氣球表演、布袋球挑戰、超慢跑教室等，讓會員全家從早上九點半玩到下午五點，期間還有兩次抽獎活動。