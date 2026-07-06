大鵬科上半年營收年增40.92%　預計7月下旬掛牌上市

▲大鵬科董事長張再發。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

網通廠大鵬科（7689）預計將在7月下旬掛牌上市，並於7月7日舉辦上市前業績發表會。公司今日公告2026年6月合併營收新台幣5.29億元，較去年同期成長60.29％；累計2026年1至6月合併營收達29.56億元，較去年同期成長40.92％，延續近年穩健成長動能。

大鵬科長期深耕無線通訊核心技術，持續精進自主研發能力，打造完整的智慧安防與智慧照護產品解決方案，憑藉技術創新、產品品質及全球布局優勢，深受國際客戶肯定。

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大鵬科專注於智慧安防與智慧照護產品研發，產品涵蓋智慧警報系統、各式無線感測器、警報周邊設備、遠距照護產品及智慧家居解決方案，廣泛應用於住宅安全、商業空間及高齡照護等場域，並與國際品牌及系統整合夥伴建立長期穩定的合作關係，產品銷售遍及歐洲、美洲及亞太地區。

大鵬科持續投入無線通訊、軟硬體整合及雲端平台等核心技術研發，建立自主F1系列無線通訊技術平台，各項指標領先同業。並支援ZigBee、Z-Wave、DECT ULE及（BLE）等多項無線通訊技術，整合天線設計、射頻調校及產品研發驗證能力，提供客戶完整且高可靠性的產品解決方案。

近年來，公司持續深化智慧照護市場布局，結合物聯網與雲端技術，提供居家安全監測、緊急求助及遠距照護等整合解決方案，掌握全球高齡化趨勢所帶來的市場發展機會。

董事長張再發表示，大鵬科始終堅持自主研發與品質優先，企業真正的競爭力不在於短期規模，而在於持續創造客戶價值與建立長期信任。未來將持續深化核心技術，拓展全球市場布局，提升產品競爭力與營運韌性，朝向永續經營及長期穩健成長邁進。