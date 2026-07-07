國泰金減少董事兼任　駐悠遊卡法人代表改派副總陳冠學接任

▲受到國泰世華銀行前董事長郭明鑑（中）兼職爭議影響，國泰世華銀總經理鄧崇儀（右）免兼悠遊卡公司法人董事代表。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

國泰金（2882）旗下國泰世華銀前任董事長郭明鑑兼任其他公司獨立董事的爭議尚待調查，為了避免其他董事兼任再掀波瀾，公司積極減少董事兼任的情形，連國泰金轉投資持股僅2%的悠遊卡（6035）於6日深夜11點也突然公告國泰世華銀派駐悠遊卡代表郖崇儀緊急更換為銀行副總陳冠學，降低關係人交易風險。

鄧崇儀於6月17日悠遊卡公司董事改選後列入該公司董事名單中，不到一個月的時間，國泰世華銀派駐悠遊卡公司法人董事代表即換人，市場多認為與高階經理人迴避利益衝突爭議有關。

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由於郭明鑑去年5月29日兼任上市公司世芯-KY（3661）獨立董事，又擔任國泰投信董事，卻在公司與專業經理人通報往來流程出現重大瑕疵，引發國泰投信旗下8檔基金誤觸關係人交易紅線，相關基金淨值重估後衍生的彌補成本超過10億元，一度引發國泰金董事長蔡宏圖胞弟、「三太子」蔡鎮宇和郭明鑑在辦公室肢體衝突，隨後郭明鑑在國泰金董座蔡宏圖懇談下去職，金管會對國泰金集團祭出大規模金檢中。

國泰金總經理李長庚日前出席公開活動時亦指出，蔡宏圖已下令聘請外部顧問進入公司，進行全面檢視，從金控到每一家子公司，逐步從制度、規章辦法、智慧流程、資訊串接，全面進行檢視，把所有風險降到最低；李長庚坦言，「公司已為此事付出了極大的代價，絕不能讓類似事件再度發生。」

李長庚指出，將對此一事件展開改革，將聘請外部顧問進入公司進行全面總體檢，且未來針對高階主管兼職將採「原則禁止、例外核准」，以避免重蹈覆轍。

舉例來說，除非是聯合信用卡中心、財金公司等和業務或金融相關的職務，才能破例兼職；李長庚指出，未來金控和子公司的董事長、總經理，原則上不再兼任外部職務，先前兼職的職位也陸續辭任，改由專業投資部門主管或相關人員來承接監控責任。