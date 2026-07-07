巴拿馬運河吃水限制與優化工程影響通行量　貨櫃與散裝船影響有限

▲巴拿馬運河7月開始三階段限縮吃水。（圖／路透社）

記者張佩芬／綜合報導

散裝船運市場高階指出，繼7月3日第一階段吃水限縮之後，巴拿馬運河管理局已通知船舶代理、船東和營運商，自7月24日起，將其新巴拿馬型船閘的最大允許吃水量降為至14.94公尺或49英尺，8月15日起進一步減少至14.78公尺或48.5英尺，加上運河優化工程，將使運河通行量明顯縮減。

不過貨櫃船經營的是定期航線，都是與運河管理當局簽署長約，超過1.5萬箱(20呎櫃)的貨櫃船估計需要減載，但估計受影響船隻不多，股市爆料同學會有人評論指出，1.5萬箱船舶吃水16公尺，若航行美東第一彎靠為紐約，該港很多碼頭吃水為15公尺，所以其實受到的限制有限，影響也有限。

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散裝船部分，裕民航運高階指出，散裝船屬於不定期船，彎靠港口也不固定，巴拿馬運河通行費很貴，8萬噸的船走一趟正常情況下約50萬美元，擁擠的時候是透過競標決定通行費，今年4月間最高曾經創下400萬美元通行費，散裝船運的是低價的礦石或穀物，付不起高價通行費，都是繞航好望角，在走巴拿馬運河的主要是油輪、液化石油氣(LPG)、化學品等高單價貨物。

運河管理當局這次三階段限制措施，主要是考慮聖嬰現象，為節省用水採取的預防性吃水限制，有可能實施到明年2月雨季開始時。

另運河當局也在進行長期基礎設施及水源改善計劃，包括結構性的重大修復與水源系統優化工程等，預計需要持續推動至2027年。另兩伊戰爭爆發後，改走巴拿馬運河船隻增加，為運河迎來極大貨運流量，船隻平均排隊等待通行時間一度延長至3.5天。

今年5月中英國金融時報(FT)曾經報導，巴拿馬運河管理局財務長維爾透露，2月底中東衝突爆發以來，巴拿馬運河的每日通行量最多增加了20%，從戰前的34艘提高到平均38艘，最高時多達41艘，扣除增加的營運成本，營收約比兩伊戰前增加10%-15%，經由巴拿馬運河從美國前往中國、日本和南韓的油輪，從戰前的每日7艘增到12、13艘，甚至達14艘。