挾半導體等3大優勢！　外媒看好台灣「新王牌」起飛

▲台製無人機產業成長快速。（示意圖／總統府提供）



記者張靖榕／綜合報導

台灣無人機產業快速成長，2025年產值達129億元，較前一年大增逾2.5倍。其中外銷產值29.5億元，整機外銷更較前一年成長21倍，政府目標2030年將整體產值提升至400億元。

印度媒體《Outlook India》近日分析，台灣正結合自主研發、半導體及精密製造優勢，加上與國際夥伴合作，逐步建立兼具國防與產業競爭力的無人機生態系。

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報導引述美國在台協會（AIT）處長谷立言日前提出打造台灣「無人機蜂巢」的構想，認為無人機已從烏克蘭戰爭、中東衝突中證明其足以改變現代戰爭模式，其重要性已可與火炮、戰車等傳統武器相提並論，也能以較低成本提升防衛能力。

谷立言表示，美國具備研發、資金與市場優勢，台灣則擁有世界級半導體、電子及精密製造能力，雙方可攜手建立可信賴的無人機供應鏈，深化新興科技合作，而無人機除了軍事用途，也將成為帶動產業升級的重要引擎。

谷立言日前出席台中無人機產業商機論壇時也指出，台中在機器人、具身人工智慧及工業自動化領域具有優勢，可望吸引更多國際企業投資，配合全球供應鏈多元化趨勢，進一步提升台灣競爭力。

《Outlook India》分析指出，台灣無人機產業建立在半導體、航太工程及精密製造基礎上，隨著人工智慧、高效能運算等技術快速發展，無人機有望成為台灣高科技產業新的成長動能，帶動出口與產業升級；在全球加速建立「可信賴供應鏈」的趨勢下，台灣也有望成為國際無人機供應鏈的重要夥伴。