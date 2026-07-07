台積電目標3800元新天價！　挑戰4000大關

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

台積電（2330）先進製程需求續強，預期法說會有機會上修全年營收與長期成長目標，花旗環球證券將合理股價一舉調高至3800元、甚至挑戰4000元。

花旗環球證券台灣區研究部主管陳佳儀，指出先進製程接單穩健，加上長期營運能見度提高，因此同步調升財測與目標價。相較先前給出的2875元，如今上修幅度明顯，也成為目前市場最樂觀預估之一。

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▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

外資接連調高目標價 市場情緒持續偏多

花旗認為，若未來產能利用率進一步提升，毛利率維持高檔，台積電中長線股價有機會挑戰4000元。值得注意的是，目前已有9家外資券商上修目標價，顯示法說會前市場氣氛偏向樂觀。

此外，多家外資最新模型也顯示，台積電今年每股純益突破百元，已逐漸成為市場共識；到了2027、2028年，EPS更可能逼近150元與200元，反映AI需求擴張下，獲利成長動能仍相當強勁。

花旗也指出，AI需求已從GPU擴大至ASIC、TPU、網通晶片與光互連領域，甚至CPU需求也可能成為新成長來源。在AI帶動下，台積電晶圓代工價值持續提升，因此花旗同步上修2027、2028年資本支出預估至750億至800億美元，並認為無論AI客戶版圖如何變化，台積電都將是最大受惠者之一。