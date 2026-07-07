輝黃失色！Kyber機櫃傳延後「4檔載板鏈」跳水　輝達緊急澄清

▲美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

輝達下一代AI機櫃Kyber傳出量產恐延至2028年，拖累台股PCB與載板族群6日重挫；不過供應鏈認為，高階板規格升級趨勢未變，AI需求仍持續擴大。輝達也對此發表聲明否認，強調產品開發時程並未改變。

Kyber進度疑生變 PCB與載板族群成重災區

市場近日盛傳，輝達（NVIDIA）下一代Kyber NVL144機櫃，因核心PCB中介背板製程卡關，原定2027年推出的時程可能往後遞延一年。消息一出，引爆台股相關族群賣壓，台光電（2383）跌停，南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）跌幅也達5％至9％。

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外媒引述SemiAnalysis報告指出，問題不在GPU，而是負責串接運算模組的中介背板，因高層數設計讓製造與良率挑戰大增，連帶使更大型的NVL576系統進度也可能受影響，原規畫以光互連串接8座機櫃的方案，恐延後甚至僅少量出貨。

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

輝達否認延後傳聞 ASIC市場競爭同步升溫

對於延後消息，輝達發言人6日回應，公司產品藍圖沒有改變，否認SemiAnalysis相關說法。依原規畫，Kyber將採垂直機櫃設計，把單櫃GPU數量從72顆提高到144顆，並搭載下一代Vera Rubin Ultra平台，預計2027年下半年推出。

市場則認為，若Kyber時程真的往後延，可能讓超微AMD（Advanced Micro Devices）、Google與亞馬遜Amazon（Amazon）等對手取得追趕空間。法人也看好未來兩年ASIC成長速度將超越GPU，帶動高層數PCB與高階CCL材料需求續增。