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海陸培養台股達人　雙線戰法滾6000萬

莊文宗透過主副圖策略股海淘金，「布林線」框住股價波動，再以「寶塔線」抓漲點，滾出6千萬元身家。

▲莊文宗透過主副圖策略股海淘金，「布林線」框住股價波動，再以「寶塔線」抓漲點，滾出6千萬元身家。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

技術分析達人莊文宗，曾聽信明牌慘賠數百萬元，他痛定思痛，鑽研技術指標，獨創一套操作系統，透過「主副圖策略」在股市精準提款，用「布林線」框住股價波動，再以「寶塔線」抓住起漲點，只有2者訊號「裡應外合」時才出手，30年來滾出近6千萬元資產。

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採訪這天，台股崩跌逾千點，問莊文宗有無因應策略？要不要先跑一趟？他卻不以為然地說：「大盤一片慘綠，但還是有個股漲停啊！只要從技術指標找出這樣的股票，就不會被大盤拖著走。我只關心『寶塔線』翻黑了嗎？」

莊文宗強調，做股票絕不能感情用事，紀律投資最重要，「緊盯『訊號』才是王道，像我6月4日才剛脫手合庫金，6月8日又買進，沒有其他訣竅，因為只要型態對了，就是果斷上車。」

即使大盤暴跌，莊文宗仍專注指標找強勢股，不被情緒拖著走。

▲即使大盤暴跌，莊文宗仍專注指標找強勢股，不被情緒拖著走。

股海淘金30年，如今資產來到6千萬元，人稱「股神宗哥」的莊文宗不僅看訊號紀律進出，也配置2成部位在最穩健的金融股，「不論市場如何震盪，每年至少有50萬元股息入帳。」

心法一　主圖：布林線看空間　

「很多人只看K線，容易被騙線；只看均線，又看不出高低點。」莊文宗認為，技術分析必須主圖和副圖綜合應用，主圖看「趨勢與空間」，副圖看「力道真假」。「主圖部分我就看布林線（Bollinger Bands）上軌、中軌、下軌，加上5日均線，共4條線。」

他解釋，布林線的優點在能抓出價格波動區間，將股價框在一定的標準差內，「均線只能告訴你方向，但布林線能告訴你股價可能會漲到哪、跌到哪裡。」莊文宗從K線看價格、布林線看區間，再以寶塔線看多空轉折，形成一套波段交易策略，就像開車的交通號誌。

從賠掉1輛賓士到累積6千萬元資產，莊文宗靠系統化操作，找到屬於自己的獲利模式。

▲從賠掉1輛賓士到累積6千萬元資產，莊文宗靠系統化操作，找到屬於自己的獲利模式。

K線摜破下軌線：代表股價已來到低價谷底區，此時波動修正已到極限，正是等待反彈的「綠燈」訊號。

K線觸及上軌線：代表波動已達震幅的最大值附近，「當股價噴出，市場常會喊出『晴空萬里』的題材誘惑散戶追高，但在布林線的框架下，可看出股價已到山頂。」

K線站上中軌線：多空易位，是主升段的起漲點，「站上中軌再操作，可以穩賺波段利潤。」他說，自己買股票不帶任何情緒，管它是好公司還是壞公司，只要符合樣貌「指標縮口後站上中軌噴出」就進場。

心法二　副圖：寶塔線抓波段

莊文宗強調，單看布林線容易遇到「主力洗盤」或「假突破」的陷阱，於是搭配副圖「寶塔線」（Tower Indicator）作為濾網，這是因為寶塔線只專注於「收盤價」的比較，而他會以當天的收盤價與前3天的最高或最低價進行對比。

黑翻紅：空轉多。當股價歷經連續下跌後，寶塔線由黑翻紅，顯示的意義在於買方力道強勢突破前3天高點，此時空方力道轉弱，「這就是真金白銀的『黃金進場點』。」

紅線續強：不畏洗盤。許多人在操作個股時，常因為盤中1、2天的大跌而恐慌出清，結果隔天股價又反轉上漲，只能捶心肝。莊文宗說，只要寶塔線「沒有跌破前3天的最低點」就不會翻黑，「跟著寶塔線走，可以牢牢抱緊大波段。」

平頂翻黑：多轉空。當高檔區出現「平頂」且寶塔線翻黑，代表買方力道完全衰竭，此時無論市場題材多麼誘人，都必須撤場。

「宗哥常說，位階決勝一切，你的進場點錯了，後面做什麼都不對。」58歲的學員莊寶玉跟著莊文宗學習已2年，「前一陣子看到合庫金寶塔線亮燈，我就進場買進100張，不到2個禮拜下車，賺到10萬多元，晚上買龍蝦加菜。」

心法三　金融股：長抱穩領息

靠技術指標精準狙擊，莊文宗另外將20％資金部位配置在防禦標的，長抱三檔金融股：台新金、彰銀、玉山金。

認同董座吳東亮的經營風格，莊文宗長抱台新金作為防禦部位。

▲認同董座吳東亮的經營風格，莊文宗長抱台新金作為防禦部位。

「我發現大街小巷的便利商店，都有台新金的提款機。」莊文宗說，再加上吳家家族企業，董事長身為三兒子展現志氣，多年來經營得有聲有色。而彰銀屬於官股色彩濃厚的銀行，值得信任；至於玉山金，常年配股配息表現優異，是最溫和、最能穩定領息的模範生。

「波段股是進攻部隊，金融股是後勤補給。」莊文宗說，市場大跌時，金融股波動較小，當市場盤整時，股息持續進帳，穩定的現金流是「雷都打不動」的防禦部位。

金融股是莊文宗的後勤補給，波動較低，也能提供穩定現金流。

▲金融股是莊文宗的後勤補給，波動較低，也能提供穩定現金流。

年少瘋當沖　慘賠200萬
剛退伍的莊文宗在傳統產業CNC工具機廠當電腦機具職員，見老員工辛苦工作數十年，領的仍是固定薪水，公司營運不佳時被老闆降薪，也只能無奈接受。那一幕帶給他巨大衝擊，「我看到那些前輩，就好像看到未來的自己。」

他跳出舒適圈，當業務賣童書，挨家挨戶拜訪客戶，用錄音筆錄下前輩的銷售話術，回家打成逐字稿、反覆背誦練習，「那時一套童書賣3萬多元，只要賣掉一套就能抽佣3成。」憑著一股拚勁，2001年莊文宗躋身公司的Top Sales，每月光業務抽佣就達30萬元。

主業賺得盆滿缽滿，他卻在股海中迷失自我，「30多歲瘋當沖，看到股價漲就跳進去衝，看到跌就趕快逃，簡直就像個賭徒，短短半年，我竟賠掉200多萬元。」經此教訓，莊文宗開始鑽研技術指標，慢慢淬煉出雙線提款系統。

莊文宗年輕時隸屬海軍陸戰隊，曾經駐守南沙太平島，操練出投資紀律。（莊文宗提供）

▲莊文宗年輕時隸屬海軍陸戰隊，曾經駐守南沙太平島，操練出投資紀律。

問他平時都做什麼運動？莊文宗竟回：「我不運動，因為我人生的運動量，在海軍陸戰隊那2年全用完了。」他苦笑回憶那段「不人道」的歲月，5千公尺越野跑是家常便飯，晚點名後的「T字操」體能訓練更是一場噩夢，「伏地挺身、開合跳以千下為單位，同袍跑到膝蓋掉下來（指脫臼），五千還是得跑完。」

當年磨練出的紀律與抗壓力，轉化為投資時的冷靜果決。在股市線圖外，他最享受的是開車帶太太與讀大學的女兒跑遍全台吃美食，「我會為了傳說中的旋轉火鍋，全家殺到高雄住一晚，假日心血來潮就往漁港跑，只為一盤剛上岸的生猛海鮮！」54歲的莊文宗紀律投資，換來更多陪伴家人的自由。


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