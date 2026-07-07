美股崩盤倒數？他預測「下半年」AI泡沫破滅　黃金可望受惠

▲經濟學家示警AI泡沫可能在2026年下半年破裂。（示意圖／達志影像）

文／CTWANT

根據美國財經媒體《FinBold》報導，美國經濟學家兼投資策略師吳志偉（David Woo）預測，人工智慧（AI）泡沫可能於2026年下半年破裂，屆時恐對金融市場、實質殖利率及黃金價格帶來重大影響。

吳志偉接受財經節目主持人大衛林（David Lin）專訪時表示，目前與人工智慧相關的投資熱潮，以及企業持續擴大資本支出，已成為支撐美國經濟成長的重要動能。他認為，AI投資熱潮推升實質殖利率，也讓黃金等不具孳息資產面臨壓力。

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他指出，目前投資人持續將資金投入AI基礎建設、資料中心、半導體及相關技術領域，使AI投資熱潮持續升溫。他認為，在AI泡沫破裂之前，實質殖利率仍可能持續走高，黃金價格則可能持續承受壓力。

吳志偉表示，「我擔心實質殖利率會持續上升，直到AI泡沫破裂，屆時黃金才會真正獲得支撐。在我看來，黃金最大的問題就是AI。在AI泡沫破裂之前，我認為黃金仍將持續面臨挑戰，但我認為AI泡沫很有可能在2026年下半年破裂。」

談及AI對股市的影響，吳志偉表示，過去一年來，AI相關產業一直是推升股市的重要力量，即使市場曾擔憂經濟成長放緩，美國經濟仍展現優於預期的韌性。

他認為，美國經濟能維持穩健表現，部分原因來自企業投資持續增加，以及優於市場預期的經濟數據。此外，鼓勵企業投入研發、資本支出及製造業投資的稅務優惠政策，也進一步帶動企業擴大投資。

吳志偉表示，在AI投資熱潮、政策不確定性降低及企業持續招聘等因素帶動下，AI相關資本支出已成為推動經濟成長的重要引擎。不過，他也認為，AI股票泡沫使實質殖利率居高不下，進一步壓抑2026年的黃金價格表現。

他指出，雖然黃金價格期間曾出現反彈，但在實質殖利率維持高檔的情況下，投資人仍偏好AI帶動的成長型資產，而非黃金等傳統避險資產。他預期，隨著AI投資熱潮降溫，若泡沫最終破裂，黃金價格可望因此獲得支撐。

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