台積電漲30元至2490　台股翻紅漲375點至46932

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（7日）以46537.34點開出，指數下跌19.05點，跌幅0.04％。隨後翻紅漲375.68點至46932.07點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到2480元，漲幅0.81％，隨後進一步漲30元至2490元；鴻海（2317）上漲1元至243元；聯發科（2454）上漲100元至4200元；廣達（2382）下跌3.5元來到374.5元；長榮（2603）下跌4.5元至191元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲155.84點或0.29％，收在53055.91點；標準普爾500指數上漲54.19點或0.72％，收7537.43點；那斯達克指數上漲288.49點或1.12％，收在26121.16點；費城半導體指數上漲273.92點或2.17％，收12900.14點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 53055.91 ▲155.84 ▲0.29% S&P500 7537.43 ▲54.19 ▲0.72% NASDAQ 26121.16 ▲288.49 ▲1.12% 費城半導體指數 12900.14 ▲273.92 ▲2.17%

資料來源：證交所