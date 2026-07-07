台積電漲30元至2490　台股翻紅漲375點至46932

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（7日）以46537.34點開出，指數下跌19.05點，跌幅0.04％。隨後翻紅漲375.68點至46932.07點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到2480元，漲幅0.81％，隨後進一步漲30元至2490元；鴻海（2317）上漲1元至243元；聯發科（2454）上漲100元至4200元；廣達（2382）下跌3.5元來到374.5元；長榮（2603）下跌4.5元至191元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲155.84點或0.29％，收在53055.91點；標準普爾500指數上漲54.19點或0.72％，收7537.43點；那斯達克指數上漲288.49點或1.12％，收在26121.16點；費城半導體指數上漲273.92點或2.17％，收12900.14點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|53055.91
|▲155.84
|▲0.29%
|S&P500
|7537.43
|▲54.19
|▲0.72%
|NASDAQ
|26121.16
|▲288.49
|▲1.12%
|費城半導體指數
|12900.14
|▲273.92
|▲2.17%
資料來源：證交所
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