連環爆！永崴投控跳空跌停　旗下公司再爆百億負債

▲永崴投控由財務長林坤煌說明董事會重大決議 。（圖／翻攝證交所重大訊息網站）

記者陳瑩欣／台北報導

森崴能源（6806）才在上個月23日下市，持有森崴能源4成股權永崴投控（3712）丟出震撼彈，森崴能源轉投資新加坡寶崴海事工程（SME）欠債百億元，因資產已不足清償債務，啟動自願清算，永崴投控財報因此受影響，今（7）日跳空跌停。

永崴投控以跳空跌停17.55元開出，股價早盤雖一度跌停打開，但賣壓沈重，隨即在跌停鎖上，至上午9點45分低掛委賣單近500張。

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此前森崴能源在上個月下市是受子公司富崴能源承攬台電離岸風電第二期統包工程大增，造成財務鉅額虧損，導致淨值由正轉負，被迫下市，惟下市後，整個事業體財務狀況續爆雷，經查SME現有淨值約為負3億美元，債權積欠約新台幣108億元，因現有資產已遠不足以清償債務，面臨債權人求償，SME董事會已決議啟動債權人自願清算程序。

對於永崴投控而言，因持有森崴能源，因此虧損仍將在半年報認列相關財務影響，實際金額待清算報告出爐後才能得確認。

永崴投控強調，這次清算是依據新加坡相關法令辦理，並已委任新加坡德勤（Deloitte）會計師事務所擔任清算人，正式啟動清算程序。