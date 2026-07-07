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凱基金填息達陣74萬股民樂翻　3金控飆新高帶旺除息行情

▲▼ 凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）

▲凱基金今完成填息。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金融股除息行情輪動，擁有逾74萬股民的凱基金（2883）上攻30.75元填息達陣，元大金（2885）、台新新光金（2887）將於7月21日除權息，填息預期心理濃厚，今（7）日兩檔金控股同刷新高，元大金漲逾半根停板，來到71.9元歷史新高，而台新新光金漲幅達3%，上攻35.4元創新高，具備證券、銀行獲利引擎的永豐金（2890）也是同步創下41.8元新高。

元大金每股配發1.8元股息將於7月21日除息，以今日平盤價68.4元計算，潛在殖利率約2.63%，並不算高，由於今年台股多頭行情表現佳，旗下核心證券子公司獲利成長性佳，除息行情加温，今日以小低盤開出，急攻到71.9元新高，漲幅逾半根停板。

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台新新光金現金股每股1元、股票股利每股0.1元，合計1.1元股利，同樣選在7月21日除權息，今日股價亦震盪走高，創下35.4元新高，永豐金每股配現金股利1.1元、股票股利0.2元，合計1.3元股利，除權息日尚未公布，惟股價連三紅，今創下41.8元新高。

凱基金於6月30日除息，普通股每股配發股利1元，歷經六個交易日，今日漲逾半根停板，上攻到30.75元，順利完成填息。

關鍵字： 金融股除息行情填息台股金控股

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