亞股殺聲隆隆！日經急挫逾900點拉回　韓股一度崩到暫停程式交易

▲南韓股市。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

美股勁揚，但亞洲股市今（7）日在科技股遭遇AI泡沫疑慮下承壓，日股、韓股同步重挫。日本日經225指數盤中一度大跌逾900點，跌幅超過2%；韓國KOSPI指數跌勢更為劇烈，早盤一度重挫逾5%，觸發韓國交易所暫停程式交易賣出報價機制，台股盤中一度翻黑，但開盤半小時後再次翻紅走揚，多空膠著。

《路透社》報導，亞股今日普遍走低，即便南韓三星電子預估第2季營業利益將大幅成長，仍未能提振市場信心。

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另根據韓國《朝鮮日報》則指出，KOSPI指數7日上午盤中跌幅超過5%，韓國交易所（KRX）於當地時間上午10時23分啟動賣出sidecar機制，暫停程式交易賣出報價效力。

韓股今年來16度暫停程式交易

根據韓國交易所資料，sidecar觸發當下，KOSPI 200期貨指數較前一交易日下跌5.12%，報1227.32點；截至上午10時23分，程式交易成交規模達1.1856兆韓元。這也是韓股今年第32度觸發sidecar，其中賣出sidecar與買進sidecar各為16次。

所謂sidecar，是韓股為抑制程式交易造成市場劇烈波動而設置的機制。若KOSPI 200期貨價格較前一收盤價上漲或下跌5%以上，且持續1分鐘，交易所將限制程式交易報價5分鐘；若市場急漲，暫停買進報價，若市場急跌，則暫停賣出報價。

科技股方面，三星電子雖預估4月至6月營業利益達89.4兆韓元，為連續第三季刷新營業利益紀錄，但對化解市場對AI泡沫化的疑慮有限，業績利多並未帶動韓股止跌。南韓股市早盤重挫，拖累MSCI亞太不含日本指數走低，日本日經指數也同步下殺。

日圓對美元緊盯162防線

外匯市場同樣牽動投資人情緒。日圓週二仍徘徊在近40年低點附近，亞洲早盤交投於每美元162日圓偏弱一側，市場持續關注日本當局是否出手干預匯市。日圓兌英鎊也走弱至接近2007年以來低點，顯示日圓賣壓仍沉重。

分析人士指出，亞洲市場短線壓力來自多重因素，包括日圓弱勢、投資人對美國利率前景重新定價，以及地緣政治風險升溫。雖然AI題材仍支撐部分科技股信心，但在韓股觸發sidecar、日股急殺之際，市場風險偏好明顯降溫。