台積電法說前獲肯定　本土投顧上修目標價至3200元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）將於7月16日舉行第二季法說會，本土投顧最新出具研究報告指出，在AI需求持續強勁帶動下，先進製程與先進封裝需求依舊供不應求，預期台積電先進製程報價仍具上調空間，因此上修2026、2027年獲利預估，並將目標價由2,600元調高至3,200元，維持「買進」評等。

本土投顧表示，台積電第二季營收及毛利率可望落在財測高標，預估第二季美元營收將達財測區間390億至402億美元上緣，換算新台幣約1.28兆元，季增12.5%、年增36.7%。毛利率則可望達67.5%，落在公司財測65.5%至67.5%的高標，帶動單季每股純益（EPS）上修0.8%至24.10元。

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展望第三季，本土投顧指出，新一代AI晶片將開始放量，包括N4轉N3製程，以及智慧手機旗艦晶片由N3轉進N2，加上AI加速器需求持續升溫，預估先進製程占營收比重將突破70%、占晶圓出貨比重超過80%，第三季營收可望季增10%至15%，上修至1.45兆元，EPS同步上修3.3%至27.65元。

報告指出，代理式AI（Agentic AI）持續推升GPU與CPU算力需求，預期先進製程N3、N2及先進封裝需求未來數年仍將維持供不應求。台積電今年資本支出預估維持約560億美元，2027年則有望突破700億美元，若依目前趨勢推估，未來三年累計資本支出將超過2,000億美元。

此外，本土投顧認為，在先進製程持續漲價、產品組合改善及產能利用率維持高檔帶動下，台積電2026、2027年毛利率有望分別達66%、68%，優於市場預期，因此將2026、2027年EPS預估分別上修1.8%、12%，至101.49元及143.82元。

基於AI長期成長趨勢未變，以及先進製程與先進封裝供需持續吃緊，本土投顧將台積電目標價由2,600元調升至3,200元，相當於2027年預估每股盈餘22倍本益比，維持「買進」投資評等。