AI記憶體供不應求！三星Q2營益暴增19倍　優於市場預期

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

AI資料中心帶動記憶體需求持續升溫，全球記憶體龍頭三星電子（Samsung Electronics）公布第二季初步財報，營業利益達89.4兆韓元（約580億美元），較去年同期暴增約19倍，不僅遠優於去年同期的4.7兆韓元，也高於市場預估的84.2兆韓元；營收則達171兆韓元，同樣優於市場預期的169.2兆韓元。

三星表示，完整財報與各事業部獲利表現將於月底公布。不過，在AI熱潮持續帶動下，記憶體市場供需依舊緊俏，已成為推升本季業績的主要動能。

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市場分析指出，AI資料中心建置持續擴大，高頻寬記憶體（HBM）需求快速攀升，記憶體廠優先將產能投入高階產品，也使傳統DRAM與NAND供給同步吃緊。包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳及OpenAI高層皆曾表示，記憶體供應不足仍是AI發展的重要瓶頸。

根據HSBC統計，今年第二季DRAM平均售價季增超過40%，NAND價格更上漲逾50%。市場普遍預期，記憶體供不應求情況至少將延續至2027年，三星、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）等主要供應商可望持續享有較高的定價能力。

不過，市場也關注AI投資熱潮能否延續。隨著全球半導體類股今年大漲後波動加劇，投資人開始評估AI基礎建設是否可能出現過度投資，以及未來需求是否足以支撐龐大的資本支出。

相較於專注AI記憶體市場的SK海力士，三星產品線涵蓋記憶體、晶圓代工及消費性電子等多項業務。今年以來，三星股價累計上漲約165%，仍低於SK海力士約260%的漲幅。

為搶攻AI商機，三星與SK集團均宣布將在南韓西南部新建晶圓廠擴充產能，兩大集團合計投資規模將達800兆韓元。三星也規劃2026年投入逾700億美元擴充產能及研發，希望進一步鞏固AI記憶體市場競爭力。

隨著HBM需求持續強勁，業界認為，記憶體廠將持續將資源投入高階產品，也使一般DRAM與NAND供應更加吃緊，預料價格仍有續漲空間，成為三星等記憶體大廠未來幾季的重要成長動能。