長榮高層涉內線交易爭議摔4%　集團股4檔全走疲

▲律師林文鵬過去控告長榮高層涉內線交易。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳瑩欣／台北報導

長榮集團大房兄弟涉入內線交易案持續延燒。台北地檢署追查長榮海運2023年出售長榮航空持股案，認定長榮海運董事張國華等人疑似提前掌握消息進場操作股票，張國華凌晨遭裁定以1.2億元交保，並限制出境、出海。今日長榮早盤最多跌8.5元或跌4.35%至187元，集團股榮剛（5009）跌1.15元或跌3.29%至33.8元，長榮航（2618）跌1.2元或跌2.76%至42.35元，榮運（2607）小跌0.65元或1.39%至46.1元。

同案遭約談的還包括張國華妻子楊美珍、兒子張聖恩，兩人分別以500萬元交保；長榮海運董事戴錦銓300萬元交保、協理謝淑蕙200萬元交保，均被限制出境出海。至於董事柯麗卿、張國政妻子曾瓊慧及兒子張聖翊，訊後獲請回。

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檢方調查，2023年5月，時任長榮海運董事長張衍義決定出售全部長榮航空持股，6月19日董事會拍板通過，但公司直到兩個月後才發布重訊。檢方認為，張國華、張國政等9名內部人員已提前掌握關鍵資訊，因此在禁止交易期間操作長榮海運股票。

長榮昨日聲明指出，6日檢調單位至公司進行相關搜索，過程中全力配合檢調單位調查，目前公司一切營運正常，對財務及業務並無影響。

過去張國華就曾經發布聲明指出，有關本人張國華於2023年6月30日長榮海運除息日，以盤後鉅額交易方式購買長榮海運股票一事，是基於對海運事業的熱情，有意持續增加對長榮海運的持股，故本人早已決定要在2023年除息交易日當天透過集中市場購買長榮海運股票，至今沒有賣出也沒有賣出的計畫。該交易也都依法進行申報，絕無內線交易之情事，更無任何獲利可言。

張國華也表示，這一生的工作都和海運有關，也曾在2017及2018年長榮海運慘澹經營，二度辦理現金增資時，不惜投入鉅資認購，給海運最大的支持，一路走來，從未改變投入海運事業的決心，長期持有海運股票之初衷也始終如一。

張國華當時也指出，有心人士不斷有計畫性的操作媒體，濫用司法資源，透過抹黑、濫告，捕風捉影推論本人及柯麗卿女士涉內線交易，實屬無稽。甚至影射有其他共犯，對此本人深感遺憾，也希望兄弟間紛爭不要波及無辜，儘速回歸理性溝通。

張國華也強調，他身為守法守分之公民，一定會尊重司法全力配合調查，惟不忍司法程序遭有心人士操弄，而擴大損害長榮海運聲譽與投資人權益。