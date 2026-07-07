因應巴威颱風　航港局超前部署啟動近岸12浬船舶淨空

▲因應巴威颱風航港局將於海警發布前30小時啟動近岸12浬海域警戒區管制。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為因應巴威颱風即將來襲，交通部航港局將於海上颱風警報發布前夕，啟動近岸12浬海域警戒區管制機制，呼籲航經台灣周邊海域之各類船舶及早遠離危險海域避風，針對未依指示撤離之違規商船將依法嚴格處置，外籍商船將依商港法裁處禁止進港，本國籍商船則將依法實施安全營運與防止污染管理制度(NSM)，以維護海域航行安全。

為全力於颱風影響前完成近岸海域淨空，航港局實施「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」，於海上颱風警報發布前啟動預警機制，透過航行警告電傳(NAVTEX)、船舶自動識別系統(AIS)訊文及船舶交通服務中心(VTS)以特高頻無線電(VHF)等多元管道，持續發布防災告警，籲請警戒區內船舶及早駛離近岸12浬海域警戒區避風；至海上颱風警報發布前12小時，針對仍滯留警戒區內且非屬公務或救援等船舶，將通報海洋委員會海巡署執行勸離及必要驅離作業。

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航港局強調，為強化颱風期間近岸海域安全管理，該局已於115年4月27日修正發布「商港法第十九條第四項有危及商港或公共安全之虞認定基準」第三點，增訂第十款規定，明定外籍船舶於颱風海域管制期間，經海巡署執行二次勸（驅）離後，仍無正當理由滯留或錨泊於管制海域內者，將認定有危及商港或公共安全之虞，依法裁處禁止進港。

另本國籍船舶如未配合勸離或必要驅離措施，航港局將依法實施安全營運與防止污染管理制度(NSM)，以督促業者落實船舶安全管理責任，確保颱風期間海上航行安全。