快訊／台積電撐不住翻黑！台股殺千點 權值4王集體摔

美股4大指數全面收漲，台股今（7日）開高走低，原以上漲144點、46700點開出，午盤後在日韓股走弱下，台積電（2330）等權值股遭遇殺盤，加權指數由紅翻黑，盤中重挫千點。

被動元件開殺！7檔跌停 飆股國巨、禾伸堂垂淚

被動元件漲多，市場居高思危，獲利了結賣壓傾巢而出，今（7）日接近午盤國巨*（2327）急線下殺摜破千元大關，一度亮燈跌停，連同興勤（2428）、大毅（2478）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、信昌電（6173）等共計有七檔觸及跌停價位。

股后讓位！穎崴腳軟 川湖竄位

上市櫃公司陸續公6月營收，伺服器導軌廠川湖 （2059）6月營收、第二季營收雙雙創下歷史新高，獲利看俏，今（7）日股價強勢攻克8560元漲停價位，超車半導體測試介面廠穎崴（6515）成為股后。

最便宜台股正2！00685L拆分今上市 半小時爆45萬張量奪成交王

群益臺灣加權正2（00685L）完成分割於今（7）日恢復交易，由於是1拆分為24分割，恢復買賣參考價落在12.75元，成為市場上最便宜的台股正二ETF，今早盤以13.09元開出，截至9點半，成交量突破40萬張，來到45萬張，成為上市成交量最大個股。

凱基金填息達陣74萬股民樂翻 3金控飆新高帶旺除息行情

金融股除息行情輪動，擁有逾74萬股民的凱基金（2883）上攻30.75元填息達陣，元大金（2885）、台新新光金（2887）將於7月21日除權息，填息預期心理濃厚，今（7）日兩檔金控股同刷新高，元大金漲逾半根停板，來到71.9元歷史新高，而台新新光金漲幅達3%，上攻35.4元創新高，具備證券、銀行獲利引擎的永豐金（2890）也是同步創下41.8元新高。

連環爆！永崴投控跳空跌停 旗下公司再爆百億負債

森崴能源（6806）才在上個月23日下市，持有森崴能源4成股權永崴投控（3712）丟出震撼彈，森崴能源轉投資新加坡寶崴海事工程（SME）欠債百億元，因資產已不足清償債務，啟動自願清算，永崴投控財報因此受影響，今（7）日跳空跌停。

長榮高層涉內線交易爭議摔4% 集團股4檔全走疲

長榮集團大房兄弟涉入內線交易案持續延燒。台北地檢署追查長榮海運2023年出售長榮航空持股案，認定長榮海運董事張國華等人疑似提前掌握消息進場操作股票，張國華凌晨遭裁定以1.2億元交保，並限制出境、出海。今日長榮早盤最多跌8.5元或跌4.35%至187元，集團股榮剛（5009）跌1.15元或跌3.29%至33.8元，長榮航（2618）跌1.2元或跌2.76%至42.35元，榮運（2607）小跌0.65元或1.39%至46.1元。

台積電法說前獲肯定 本土投顧上修目標價至3200元

台積電（2330）將於7月16日舉行第二季法說會，本土投顧最新出具研究報告指出，在AI需求持續強勁帶動下，先進製程與先進封裝需求依舊供不應求，預期台積電先進製程報價仍具上調空間，因此上修2026、2027年獲利預估，並將目標價由2,600元調高至3,200元，維持「買進」評等。

台塑Q1在中國終轉盈！ 謝金河：今年看到一道曙光

近年來中國大陸經濟經濟承受產業大舉擴充，形成「內捲」問題，官方著手透過政策引導「反內捲」，例如：取消出口退稅、整頓惡性價格競爭，以節制產能等，來解決「內捲」，而財信傳媒董事長謝金河以「兩岸內捲出現新轉折！」為題，撰文中國旺旺、高鑫零售、海底撈股價表現，以及台塑、聯成第一季虧損改善現況。

台股史上第8慘！收跌1077點 台積電跌20元至2440

台股今（7日）開低走低，加權指數終場大跌1077.28點，為史上第8大跌點，終場以45479.11點作收，跌幅2.31％，成交量1兆1696.26億元。