台股史上第8慘！收跌1077點　台積電跌20元至2440

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（7日）開低走低，加權指數終場大跌1077.28點，為史上第8大跌點，終場以45479.11點作收，跌幅2.31％，成交量1兆1696.26億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌19.05點開出，指數開低走低，盤中最高達46967.04點，最低45432.02點，終場收在45479.11點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2440元，跌幅0.81％；鴻海（2317）下跌5元至237元；聯發科（2454）下跌70元至4030元；廣達（2382）下跌5元來到373元；長榮（2603）下跌7.5元至188元。
今天漲幅前5名個股為康霈*（6919）上漲10元，漲幅10％；建��（3046）上漲5.3元，漲幅9.98％；捷敏-KY（6525）上漲20元，漲幅9.95％；漢康-KY創（7827）上漲15.5元，漲幅9.94％；瑞祺電通（6416）上漲8.2元，漲幅9.9％。
跌幅前5名個股則為富邦蘋果正二N（02001L）下跌18.35元，跌幅10.38％；矽格（6257）下跌27元，跌幅10.04％；南亞（1303）下跌18.5元，跌幅10％；宏旭-KY（2243）下跌6.6元，跌幅10％；映泰（2399）下跌5.5元，跌幅10％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|康霈*（6919）
|110.0
|▲10.0
|▲10.0％
|建��（3046）
|58.4
|▲5.3
|▲9.98％
|捷敏-KY（6525）
|221.0
|▲20.0
|▲9.95％
|漢康-KY創（7827）
|171.5
|▲15.5
|▲9.94％
|瑞祺電通（6416）
|91.0
|▲8.2
|▲9.9％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富邦蘋果正二N（02001L）
|158.35
|▼18.35
|▼10.38％
|矽格（6257）
|242.0
|▼27.0
|▼10.04％
|南亞（1303）
|166.5
|▼18.5
|▼10.0％
|宏旭-KY（2243）
|59.4
|▼6.6
|▼10.0％
|映泰（2399）
|49.5
|▼5.5
|▼10.0％
資料來源：證交所
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