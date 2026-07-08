00992A太會選股！首配息年化衝10.16%　今年來大漲近80%

▲主動群益科技創新ETF（00992A）息利雙飆，財經專家認為團隊精準選股功不可沒。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

主動式ETF不只拚績效，也開始拚配息。台股主動式ETF近期公布最新配息，季配型產品中有4檔年化分配率突破10%，其中主動群益科技創新ETF（00992A）掛牌以來首次配息就繳出亮眼成績，年化配息率達10.16%，今年來報酬率更接近80%，靠著操盤團隊精準掌握AI科技股與中小型強勢股行情，成為市場關注焦點。

主動群益科技創新ETF（00992A）掛牌以來的首次配息，預估每股配發現金0.47元，以配息公告日6月30日收盤價18.54元估算，年化配息率逾10.16%。除息交易日落在7月16日，最後買進日為7月15日，8月11日入帳。

操盤團隊押中AI強勢股 績效、配息同步衝高

根據CMoney統計，至6月底止，00992A今年來報酬率達77.8%，優於台股主動式ETF平均75.1%，也勝過台股被動式ETF平均64.7%；年化配息率10.16%，同樣高於台股主動式ETF平均8.75%、台股被動式ETF平均6.72%，呈現「息利雙收」。

資深財經專家盧燕俐表示，00992A今年來績效突出，關鍵在於經理團隊選股精準，押中AI科技股與中小型強勢股行情。她指出，00992A設計理念並非傳統高股息ETF，而是以大型AI公司作為長線核心部位，同時布局具題材與成長性的中小型股，今年因此受惠AI、記憶體、光通訊、AI測試、ABF、被動元件等族群上漲。

「有豐厚的資本利得，才有配息底氣。」盧燕俐說，這次00992A敢配出0.47元，主因是今年績效表現亮眼、資本利得充足。不過她提醒，投資人買進前要想清楚，自己是為了追配息，還是參與科技股成長與價差行情。

不是高股息ETF 配息更像意外紅利

盧燕俐強調，00992A不是高股息ETF，不應用傳統高股息商品角度看待。「它的設計邏輯在科技股，原始期待應該是台灣AI投資紅利與資本利得，配息比較像是意外Bonus（紅利）。」她認為，已持有投資人這次可望享受額外配息，且每單位配0.47元，填息壓力相對不大。

從投資組合來看，00992A採「長線趨勢打底、短線題材助攻」策略。長線核心部位包括台積電、台光電等大型AI供應鏈；短線題材則分散在散熱、先進封裝與測試、高速傳輸等族群，讓基金可同時參與大型權值股趨勢與中小型成長股爆發力。

AI淘汰賽開始 主動式ETF優勢浮現

盧燕俐指出，AI行情進入下半場後，市場將從「有AI題材就漲」，轉向「有實質業績、有訂單能見度才漲」。加上市場上流出小摩最新報告，估5大雲端業者明年資本支出「斷崖式放緩」預估成長率由今年的80%降至20%，代表明年AI股表現落差可能擴大。

也因此，盧燕俐認為，主動式ETF優勢將逐漸浮現。相較被動式ETF依指數成分股持有，主動式ETF可因應產業變化調整持股；在AI淘汰賽開始後，經理人能否避開缺乏業績支撐的個股、轉向訂單穩定與能見度較高的公司，將成為績效關鍵。

展望後市，盧燕俐表示，台股仍是長期趨勢向上的市場，但從1萬7000點漲到4萬7000點，基期已墊高，若後續出現回檔，反而是長線投資人分批布局機會。她提醒，主動式ETF適合用5年、10年時間持有，不適合短進短出；投資人若看好AI長線趨勢，可透過定期定額方式分散進場風險，而非一次重押追高。