台塑Q1在中國終轉盈！　謝金河：今年看到一道曙光

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

近年來中國大陸經濟經濟承受產業大舉擴充，形成「內捲」問題，官方著手透過政策引導「反內捲」，例如：取消出口退稅、整頓惡性價格競爭，以節制產能等，來解決「內捲」，而財信傳媒董事長謝金河以「兩岸內捲出現新轉折！」為題，撰文中國旺旺、高鑫零售、海底撈股價表現，以及台塑、聯成第一季虧損改善現況。

以下為他臉書全文：

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兩岸內捲出現新轉折！

這幾天有兩則新聞，一個是陝西利和商貿的老闆嚴鵬在賽格中心跳樓，今天信報財經寫了一篇評論：商場凶險，租戶跳樓！嚴鵬是體育用品經銷通路商，不堪租金猛漲，銷售下滑的夾殺，最後選擇輕生。

另一則是中國旺旺宣布去年業績，全年營收244億人民幣，成為長3.79%，但毛利率46.3%，下跌1.3%，淨利38.37億人民幣，年減11.5%。業績報告出爐當天，旺旺的股價重挫14.74%，最低跌至3.05港元，創下上市以來新低紀錄。旺旺從掛牌最高的13.1港元跌下來，前面的1不見了。

昔日康師傅，旺旺，統一中國號稱台灣在中國的內需三寶，如今股價頻頻走低。大家熟悉的高鑫零售從13.4跌到0.89港元，海底撈也從85.8跌到10.58港元，這個景象都顯示中國的內需很疲乏，中國的內捲還沒有看到盡頭。曾經是首富的張聰淵，他在A股的華利集團從117.5跌到29.02元人民幣，昔日風華不再。

反而是中國的地方及中央財政困窘，過去給產業的補貼難以為繼，反而台灣從2021年以來的內捲壓力正在減輕。最顯著的是聯成石化，從21年起在珠海，泰州，南充，盤錦，鎮江斥資逾200億大舉擴廠，結果年年大虧損，今年第一季終於出現2.51億元的獲利。

台塑也出現這個現象，去年台塑虧損100.49億，今年第一季賺32.69億，今年第一季台塑在中國終於轉盈，小賺1.73億，2024年台塑在中國虧42.04億，從2022到2025，石化業捲四年，整個產業虧損數百億元，今年看到一道曙光！