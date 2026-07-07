ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台塑Q1在中國終轉盈！　謝金河：今年看到一道曙光

▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

近年來中國大陸經濟經濟承受產業大舉擴充，形成「內捲」問題，官方著手透過政策引導「反內捲」，例如：取消出口退稅、整頓惡性價格競爭，以節制產能等，來解決「內捲」，而財信傳媒董事長謝金河以「兩岸內捲出現新轉折！」為題，撰文中國旺旺、高鑫零售、海底撈股價表現，以及台塑、聯成第一季虧損改善現況。

以下為他臉書全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩岸內捲出現新轉折！

這幾天有兩則新聞，一個是陝西利和商貿的老闆嚴鵬在賽格中心跳樓，今天信報財經寫了一篇評論：商場凶險，租戶跳樓！嚴鵬是體育用品經銷通路商，不堪租金猛漲，銷售下滑的夾殺，最後選擇輕生。

另一則是中國旺旺宣布去年業績，全年營收244億人民幣，成為長3.79%，但毛利率46.3%，下跌1.3%，淨利38.37億人民幣，年減11.5%。業績報告出爐當天，旺旺的股價重挫14.74%，最低跌至3.05港元，創下上市以來新低紀錄。旺旺從掛牌最高的13.1港元跌下來，前面的1不見了。

昔日康師傅，旺旺，統一中國號稱台灣在中國的內需三寶，如今股價頻頻走低。大家熟悉的高鑫零售從13.4跌到0.89港元，海底撈也從85.8跌到10.58港元，這個景象都顯示中國的內需很疲乏，中國的內捲還沒有看到盡頭。曾經是首富的張聰淵，他在A股的華利集團從117.5跌到29.02元人民幣，昔日風華不再。

反而是中國的地方及中央財政困窘，過去給產業的補貼難以為繼，反而台灣從2021年以來的內捲壓力正在減輕。最顯著的是聯成石化，從21年起在珠海，泰州，南充，盤錦，鎮江斥資逾200億大舉擴廠，結果年年大虧損，今年第一季終於出現2.51億元的獲利。

台塑也出現這個現象，去年台塑虧損100.49億，今年第一季賺32.69億，今年第一季台塑在中國終於轉盈，小賺1.73億，2024年台塑在中國虧42.04億，從2022到2025，石化業捲四年，整個產業虧損數百億元，今年看到一道曙光！

關鍵字： 兩岸內捲中國經濟台灣石化旺旺股價產業轉折

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【老鼠自助餐？！】老鼠大剌剌開吃　偷搶鵝群飼料OAO

推薦閱讀

快訊／台積電撐不住翻黑！台股殺千點　權值4王集體摔

快訊／台積電撐不住翻黑！台股殺千點　權值4王集體摔

美股4大指數全面收漲，台股今（7日）開高走低，原以上漲144點、46700點開出，午盤後在日韓股走弱下，台積電（2330）等權值股遭遇殺盤，加權指數由紅翻黑，盤中重挫千點。

2026-07-07 12:27
被動元件開殺！7檔跌停　飆股國巨、禾伸堂垂淚

被動元件開殺！7檔跌停　飆股國巨、禾伸堂垂淚

被動元件漲多，市場居高思危，獲利了結賣壓傾巢而出，今（7）日接近午盤國巨*（2327）急線下殺摜破千元大關，一度亮燈跌停，連同興勤（2428）、大毅（2478）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、信昌電（6173）等共計有七檔觸及跌停價位。

2026-07-07 12:14
股后讓位！穎崴腳軟　川湖竄位

股后讓位！穎崴腳軟　川湖竄位

上市櫃公司陸續公6月營收，伺服器導軌廠川湖 （2059）6月營收、第二季營收雙雙創下歷史新高，獲利看俏，今（7）日股價強勢攻克8560元漲停價位，超車半導體測試介面廠穎崴（6515）成為股后。

2026-07-07 12:53
最便宜台股正2！00685L拆分今上市　半小時爆45萬張量奪成交王

最便宜台股正2！00685L拆分今上市　半小時爆45萬張量奪成交王

群益臺灣加權正2（00685L）完成分割於今（7）日恢復交易，由於是1拆分為24分割，恢復買賣參考價落在12.75元，成為市場上最便宜的台股正二ETF，今早盤以13.09元開出，截至9點半，成交量突破40萬張，來到45萬張，成為上市成交量最大個股。

2026-07-07 09:40
凱基金填息達陣74萬股民樂翻　3金控飆新高帶旺除息行情

凱基金填息達陣74萬股民樂翻　3金控飆新高帶旺除息行情

金融股除息行情輪動，擁有逾74萬股民的凱基金（2883）上攻30.75元填息達陣，元大金（2885）、台新新光金（2887）將於7月21日除權息，填息預期心理濃厚，今（7）日兩檔金控股同刷新高，元大金漲逾半根停板，來到71.9元歷史新高，而台新新光金漲幅達3%，上攻35.4元創新高，具備證券、銀行獲利引擎的永豐金（2890）也是同步創下41.8元新高。

2026-07-07 10:51
連環爆！永崴投控跳空跌停　旗下公司再爆百億負債

連環爆！永崴投控跳空跌停　旗下公司再爆百億負債

森崴能源（6806）才在上個月23日下市，持有森崴能源4成股權永崴投控（3712）丟出震撼彈，森崴能源轉投資新加坡寶崴海事工程（SME）欠債百億元，因資產已不足清償債務，啟動自願清算，永崴投控財報因此受影響，今（7）日跳空跌停。

2026-07-07 09:57
長榮高層涉內線交易爭議摔4%　集團股4檔全走疲

長榮高層涉內線交易爭議摔4%　集團股4檔全走疲

長榮集團大房兄弟涉入內線交易案持續延燒。台北地檢署追查長榮海運2023年出售長榮航空持股案，認定長榮海運董事張國華等人疑似提前掌握消息進場操作股票，張國華凌晨遭裁定以1.2億元交保，並限制出境、出海。今日長榮早盤最多跌8.5元或跌4.35%至187元，集團股榮剛（5009）跌1.15元或跌3.29%至33.8元，長榮航（2618）跌1.2元或跌2.76%至42.35元，榮運（2607）小跌0.65元或1.39%至46.1元。

2026-07-07 11:09
台積電法說前獲肯定　本土投顧上修目標價至3200元

台積電法說前獲肯定　本土投顧上修目標價至3200元

台積電（2330）將於7月16日舉行第二季法說會，本土投顧最新出具研究報告指出，在AI需求持續強勁帶動下，先進製程與先進封裝需求依舊供不應求，預期台積電先進製程報價仍具上調空間，因此上修2026、2027年獲利預估，並將目標價由2,600元調高至3,200元，維持「買進」評等。

2026-07-07 10:42
台塑Q1在中國終轉盈！　謝金河：今年看到一道曙光

台塑Q1在中國終轉盈！　謝金河：今年看到一道曙光

近年來中國大陸經濟經濟承受產業大舉擴充，形成「內捲」問題，官方著手透過政策引導「反內捲」，例如：取消出口退稅、整頓惡性價格競爭，以節制產能等，來解決「內捲」，而財信傳媒董事長謝金河以「兩岸內捲出現新轉折！」為題，撰文中國旺旺、高鑫零售、海底撈股價表現，以及台塑、聯成第一季虧損改善現況。

2026-07-07 14:43
台股史上第8慘！收跌1077點　台積電跌20元至2440

台股史上第8慘！收跌1077點　台積電跌20元至2440

台股今（7日）開低走低，加權指數終場大跌1077.28點，為史上第8大跌點，終場以45479.11點作收，跌幅2.31％，成交量1兆1696.26億元。

2026-07-07 13:38

讀者迴響

熱門新聞

最便宜台股正2！00685L拆分今上市　半小時爆45萬張量奪成交王

被動元件開殺！7檔跌停　飆股國巨、禾伸堂垂淚

台股史上第8慘！收跌1077點　台積電跌20元至2440

股后讓位！穎崴腳軟　川湖竄位

連環爆！永崴投控跳空跌停　旗下公司再爆百億負債

亞股殺聲隆隆！日經急挫逾900點拉回　韓股一度崩到暫停程式交易

快訊／台積電撐不住翻黑！台股殺千點　權值4王集體摔

去年換股拚成長大成功！00929今年勇奪高股息ETF績效王　6月轉押AI高息股

置地廣場桃園B區建案飛安考量　國壽允諾變更設計蓋到好

飆股中纖提前開獎！5月稅後賺1.02億　年增383.33%

台股2檔「抓去關」新名單　飆股中纖明起處置到7／20

科技股走揚　美股收漲

美股崩盤倒數？他預測「下半年」AI泡沫破滅

台積電目標3800元新天價！　挑戰4000大關

低價塑化股出頭！中石化收復票面　中纖續刷15年新高

挾半導體等3大優勢！　外媒看好台灣「新王牌」起飛

統一發票驚人威力！一句「有中獎嗎」成鐵證　法院判賠50萬

國泰金減少董事兼任　銀行駐悠遊卡法人代表改派副總陳冠學接任

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366