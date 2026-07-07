花旗全球義工日邁入第21年　串聯生態保育、社福及移工關懷投入在地公益

▲花旗全球義工日邁入第21年，透過志工實際參與投入在地公益。（圖／花旗銀行提供）

記者陳弘修／台北報導

花旗銀行近日在台灣舉辦一年一度「花旗全球義工日」，今年以生態保育、社會關懷及移工關懷為三大主軸，串聯河川生態守護、二手書募集及移工服務等公益行動，透過志工實際參與，持續投入在地關懷，展現深耕台灣的企業承諾。

花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示，花旗全球義工日在台灣推動至今已邁入第21年，多年來志工足跡遍及全台，從理財教育營隊、淨灘活動、走進偏鄉校園說故事，到陪伴高齡獨居長者，持續透過多元方式投入公益服務。每年6月，花旗同仁也與全球各地夥伴同步參與全球義工日，共同投入志工服務。

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張聖心指出，今年花旗志工一方面投入新店溪生態保育，守護大台北重要河川環境，另一方面也攜手陽光社會福利基金會募集二手書，並與台灣攸惜關懷協會及One-Forty合作，參與公共空間清潔維護及移工教材整理等服務，希望以實際行動守護台灣這片土地。

以今年「手」護台灣系列公益行動自6月初展開為例，首波由花旗志工前往新店溪進行生態維護工作，透過實際參與守護河川生物多樣性。隨後與陽光社會福利基金會合作舉辦舊書募集活動，鼓勵同仁捐出家中閒置書籍，延續書籍價值，也讓知識持續流動。

活動共募集超過800本二手書，後續將透過合作平台進行義賣，所得全數捐贈陽光基金會，作為燒傷及顏面損傷朋友的重建基金，支持相關服務持續推動。

第三階段公益行動則攜手曾獲花旗基金會「全球創新挑戰」2024及2025年資助的台灣攸惜關懷協會與One-Forty共同合作。花旗志工除協助公共空間高壓清洗、整理物資外，也透過服務支持街友重建自信與提升經濟自立能力。

此外，花旗也招募同仁擔任移工教材整理志工，協助包裝及整理教材與相關物資，讓學習資源順利送達有需要的移工手中，協助拓展更多學習與發展機會。

花旗表示，「花旗全球義工日」是集團全球年度重要公益活動，歷年公益主題涵蓋弱勢家庭物資募集、舊鞋捐贈海外弱勢、支持狗醫生陪伴服務、推動糧食安全、清理海洋廢棄物，以及今年聚焦河川生態保育等，持續回應台灣社會及環境需求，並透過實際行動落實企業社會責任。