主動式ETF年輕人最「夯」4大投資話題　零股、定期定額練身手

▲年輕人偏愛主動式ETF投資工具。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

投資市場邁入今（2026）下半場，凱基證券分析，上半年35歲以下客戶的交易行為與數位操作數據，發現AI概念股、主動式ETF、零股定期定額及七月除權息，成為年輕投資人最關注的四大焦點話題。

觀察上半年四大投資話題，各有不同的角色：AI是帶動產業成長的進攻主力，投資焦點延伸至半導體、AI伺服器、先進封裝、散熱、電力設備與機器人等族群；主動式ETF則提供因應市場輪動靈活配置；零股定期定額協助投資人可從100元起步、分批布局投入存股；七月除權息則回應現金流需求，但仍建議應以「股價加計股息」的總報酬進行衡量，至於股票抽籤，是小資族有望以小搏大的「板凳奇兵」，仍須留意申購價格、中籤資金配置及掛牌後的價格波動風險，並須留意假冒新股抽籤的詐騙訊息。

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凱基證券指出，內部統計數據顯示，上半年35歲以下新開戶年輕人使用零股或定期定額投資的比例逾九成；股票公開申購的熱度亦升溫，35歲以下參與人數年增近兩成，顯示小額化、數位化已成為年輕族群的投資日常。

整體趨勢顯示，年輕世代正從追逐單一熱門題材，逐步轉向兼顧成長性、風險分散與長期累積的投資策略，而選定數位原生服務如LINE Bank（連線商業銀行）綁定作為「交割帳戶」，能輕鬆調度資金及實現「自動扣款」，更是簡化投資流程，掌握市場「進球時機」的最佳助攻。

在生態圈金融服務方面，LINE Bank用戶若選擇於凱基證券交易台股，可依流程將LINE Bank帳戶設定為交割帳戶，利用「自動扣款」機制，進一步簡化投資流程，輕鬆掌握市場「進攻時機」。