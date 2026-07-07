中菲行舉辦大稻埕ESG永續淨街活動　攜手守護城市環境與文化

▲中菲行舉辦大稻埕ESG永續淨街活動。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流集團(5609)近日舉辦「Street Clean-Up at Oldtown Dadao-CHANGE」ESG 永續淨街活動，邀請員工及眷屬共同走入台北大稻埕街區，以實際行動落實環境永續。今年共有50位中菲行同仁及家人熱情參與，活動共清理17.45公斤垃圾，透過淨街行動為城市環境盡一份心力，也展現企業持續實踐ESG永續理念的承諾。

本次活動結合環境保護、文化導覽與永續教育，由專業導覽團隊帶領同仁深入探索大稻埕街區，認識這座臺北歷史街區的人文發展、產業故事及地方特色。活動也安排互動式團隊挑戰及永續店家探訪，讓參與者了解在地品牌如何將循環經濟、友善生產及社區共好融入經營理念，進一步體會永續發展與地方創生的價值。

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除了文化探索之外，活動另一項重點為ESG永續淨街行動。參與同仁分組走訪大稻埕街區，撿拾道路上的垃圾及煙蒂，協助改善公共環境。

煙蒂中的塑膠纖維及有害化學物質可能對水資源及生態環境造成長期影響，因此透過淨街行動，不僅改善街區環境，也提升同仁對環境保護及永續議題的認識，將ESG理念落實於日常生活之中。

中菲行表示集團秉持永續發展理念，在追求營收與獲利成長的同時，積極履行企業社會責任，致力於實現「A Better World, A Sustainable Future」。2026 年，公司已順利完成ISO14001環境管理手冊與2025永續報告書並皆通過第三方查證；此外，中菲行已連續第五年榮獲美國物流媒體Inbound Logistics評選為「2026全球75大綠色供應鏈夥伴(Top 75 Green Supply Chain Partners)」，持續展現中菲行在永續物流領域的國際競爭力。

面對氣候變遷，中菲行深知永續發展對於當代及未來世代的重要性，在推動企業成長的同時，持續落實環境保護、社會責任及公司治理(ESG)理念，並致力降低企業營運對環境的影響。集團的永續行動不僅展現在企業營運與綠色物流，更透過員工參與及社區關懷等具體實踐，持續為社會與環境創造正向影響。

中菲行亦以2023年為基準年訂定減碳目標，預計於2030年前完成範疇一及範疇二碳排放減量 30%，並以2050年辦公室外購電力全面使用再生能源為願景，除內部落實節能措施以及實踐生態保護行動外，亦透過優化運輸模式，攜手供應鏈夥伴推動減碳，共同強化企業環境責任。

在2024年，中菲行攜手國泰航空，加入企業永續航空燃油(Sustainable Aviation Fuel，SAF)計劃，協助客戶共同減碳，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展再盡一份心力。