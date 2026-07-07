台股急殺千點！他嚇到「一鍵出清」認賠38萬：原本帳面+75萬

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（7日）開低走低，加權指數終場大跌1077.28點，為史上第8大跌點，終場以45479.11點作收，跌幅2.31％。有網友崩潰指出，一早看到行情上漲時，原本還相當開心，沒想到後續盤勢越看越不對勁，最後決定「一鍵出清」，虧損38萬元，直嘆「一月到六月賺的全都賠回去。」

有網友在PTT發文，一早看到投資部位上漲時，心情原本相當不錯，但隨著後續行情變化，他越看越覺得不妙，最後決定出清手上的持股，認賠離場。

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最高曾賺75萬 如今半年成果化為烏有



他曬出對帳單，總應收為222萬4327元，總損益為負38萬3726元，總價金則為583萬1272元，另有手續費2500元、交易稅1萬705元。他透露，最高的未實現損益本來有正75萬，「現在…算了，畢業；一月到六月賺的全部賠回去了，有人跟我一樣嗎？」

貼文曝光，網友認為賣太早了，「才一根跌停，就賠回去？」「幹嘛要砍，你砍在阿呆股了」、「繼續放不就好了，急啥」、「跌是讓你加碼的，不是讓你砍在阿呆谷的」、「韭菜味有點濃，你真的太急了」、「長期看都是上漲的，幹嘛賣」、「這樣就把你半年都虧光？那你還是別玩好了」。

台股史上第8慘！收跌1077點



美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌19.05點開出，指數開低走低，盤中最高達46967.04點，最低45432.02點，終場收在45479.11點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2440元，跌幅0.81％；鴻海（2317）下跌5元至237元；聯發科（2454）下跌70元至4030元；廣達（2382）下跌5元來到373元；長榮（2603）下跌7.5元至188元。