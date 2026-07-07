玉山金併三商壽　金管會准了

▲三商壽將併入玉山金。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會今（7）日同意玉山金（2884）以股份轉換方式取得三商壽（2867）100%股份申請案，合併基準日暫訂今年9月1日，惟最終日期仍以金管會審核後公告為主。

玉山金、三商壽分別於去（2025）年11月5日、今（2026）年1月23日召開臨時董事會及臨時股東會通過股份轉換案，轉換完成後三商美邦人壽將成為玉山金控100%持股之子公司，玉山金於今年5月8日依金融控股公司法第26條、保險法第139條之1及授權訂定之「同一人或同一關係人持有同一保險公司已發行有表決權股份總數超過一定比率管理辦法」相關規定向金管會提出申請，經金管會審查完竣。

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金管會表示，經審核該案尚符合金融控股公司法及保險法相關規定，且玉山金在維護三商壽保戶及員工權益、資金來源、財務健全性、具專業能力經營保險業、長期經營承諾及因應三商壽未來增資需求之財務能力等各方面，均屬符合；另外，玉山金亦出具聲明書，承諾三商壽保戶權益將不受影響，確保保戶服務不中斷。

三商壽總資產達1.65兆元，併入玉山金後，玉山金事業版圖將備齊銀、保、證3大獲利引擎，金控資產規模因此突破6兆元，躋身台灣上市前五大金控行列。

